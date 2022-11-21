"Не брешіть, що не знали її позиції": Зюбіна засудила колег, які працювали з Байрак до 24 лютого

Українська зірка Римма Зюбіна, яка була подругою Оксани Байрак до 2014 року, вважає, що фанатка Путіна ніколи не приховувала своєї антиукраїнської позиції. Вона здивована, що її колеги продовжували з нею роботу після анексії Криму.

Римма Зюбіна засудила неоднозначну позицію Байрак щодо війни в Україні. Проте вважає нелогічним і лицемірним дивуватися її поглядам саме зараз. За її словами, вона на сторону ворогу стала вже дуже давно: "2004 року вже були перші дзвіночки".

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Римма Зюбіна згадала про дружбу з Байрак і засудила колег, які з нею співпрацювали після 2014 року

В інтерв'ю Rostyslove Production вона поділилася, що до 2014 року їй подобалося працювати з Байрак і підтримувати з нею теплі стосунки. Але війна в Україні, яка розпочалася 8 років тому, поставила жирну крапку у їхніх стосунках. "У мене був статус – "улюблена актриса Байрак". У нас були дуже дружні стосунки, тісні, відверті. 2004-го року вже були перші дзвіночки, коли вона не підтримала Майдан. Вона це пояснювала тим, що ні від кого не залежить, сама знаходить гроші, сама все знімає. Ну а в 2014 році почалися проблеми. Мені дуже боляче про це говорити", – поділилася Зюбіна.

Римма Зюбіна поділилася, що читала пости деяких молодих акторок, які знімалися в неї до початку повномасштабного вторгнення, і їй це здалося лицемірством.

Для мене це лицемірство, бо коли ви йшли на знімальний майданчик, ви вже знали позицію Оксани Байрак. Ви знали, що вона знімає у головних ролях російських акторів. Дуже багато акторів раптом почали писати, виставляти фотографії. Коли ви йшли туди й отримували гроші, у вас була одна позиція. У такому разі напишіть: "Я під час зйомок в Оксани Байрак отримала 10 тисяч доларів. Усі ці гроші я перераховую переселенцям чи на ЗСУ,

– сказала Зюбіна.

"Це буде чесно та справедливо, бо свою позицію Байрак не приховувала. Вона завжди говорила, кого з політиків підтримує, а ви йшли зніматися", – доповнила вона.

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Що інші зірки казали про Байрак

Анна Сагайдачна говорила про те, як до війни Оксана та її коханий були у тісних стосунках, адже працювали разом. Про політичні погляди Байрак Ганна дізналася від сторонніх людей. Спільні знайомі почали розповідати Сагайдачній, що у приватних розмовах Байрак стверджує, що "не все так однозначно": "Там були прямо суперечки про Донбас. Вона не впевнена, що Росія бомбить і бомбила Донбас із 2014 року".

ЇЇ колега, акторка Наталка Денисенко, розповідала, що Оксана Байрак навіть після повномасштабного вторгнення продовжила захищати Росію, у війні звинуватила Україну. А також заявила, що росіяни – "братський народ".

Зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов в інтерв'ю 24 каналу поділився, що ніколи не говорив з Байрак на політичні теми, навіть коли разом працювали.

Акторка Катерина Тишкевич, яка зіграла у серіалі Байрак "Ніщо не трапляється двічі", розповіла, що одіозна Байрак заявляла, що вийшла б заміж за Путіна.

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