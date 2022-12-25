Сильные украинские фильмы и сериалы 2022: обзор проектов, которые начали снимать во время войны

Украинское кино – несокрушимое, искреннее, большое и настоящее, пропитанное народным духом. 2022 год был тяжелым, но режиссеры все равно снимали – под обстрелами и в тылу. Какие фильмы начали создавать за время войны – узнавайте в наших итогах года.

Во время полномасштабного вторжения снимать было очень тяжело. Однако даже в условиях войны наши кинохудожники сумели создать настоящие картины, еще и представить их на самых знаменитых фестивалях мира. Большинство из этих проектов рассказывают о военных преступлениях России и последствиях российской агрессии.

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Украинские фильмы и сериалы, которые начали снимать во время войны

"День украинского добровольца"

Это полнометражный документальный фильм, снятый за один день – 14 марта 2022 года. В нем представлены сутки из жизни поп певицы, видеоинженера, историка, реставратора, ученого-полярника и пенсионера, которые после полномасштабного вторжения России вынуждены были радикально изменить свои жизни.

Режиссером фильма стал Владимир Тихий – сценарист и продюсер, соучредитель объединения кинематографистов "Вавилон'13". Среди его работ фильмы "Наши котики", "Врата", "Сильнее оружия".

"День украинского добровольца": смотрите трейлер к фильму

"Украина в огне 2"

Одним из сильных проектов, над которым сегодня продолжают работать кинематографисты Украины, стала аллюзия на кинопоэму Довженко 1943 года – "Украина в огне 2". Это документальный сериал о полномасштабном вторжении россиян на земли Украины. Несмотря на ужасные кадры отчаяния, он показывает достойную борьбу за свободу украинского народа. На сегодняшний день вышло 317 серий.

Почему важно рассказывать миру о войне в формате кино – читайте в нашем интервью с соавтором сериала.

"Украина в огне 2": смотрите 317 серию проекта

"Литургия противотанковых препятствий"

Короткометражный документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука рассказывает об украинцах, которые временно сменили профессию и хотят быть полезными Украине во время войны с Россией. Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук снял фильм после премьеры своего полнометражного дебюта "Памфир", которая состоялась в этом году в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского кинофестиваля. Производство "Литургии противотанковых препятствий" профинансировало одно из популярнейших мировых изданий The New Yorker.

Кадр из фильма "Литургия противотанковых препятствий" / Пресс-служба

"День, когда я встретил Спайдермена"

"День, когда я встретил Спайдермена" – совместный проект Объединения Украинских Продюсеров (ОУП) и AMO Pictures. Лента повествует об истории волонтера, которая открывает в себе сверхъестественные способности и спасает будущее мальчика из Бучи.

Кто-то знает историю школьника Питера Паркера, который стал Спайдерменом. Кто-то слышал о миллиардере Брюсе Уэйне, который одел костюм Бэтмена. Мы расскажем историю волонтера Кати, открывшей в себе суперсилу,

– говорит автор идеи и копродюсер фильма Антон Скрипец.

Главные роли в ленте сыграли актеры Елизавета Зайцева, Александр Рудинский, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень и другие.

Съемки "День, когда я встретил Спайдермена" / Фото пресс-службы (18+)

"Наперекор всему"

В ленте рассказывается о том, как Украине удалось не только сорвать "блицкриг" от второй армии мира, которая превосходит украинскую по количеству и силе, но и нанести агрессору существенное поражение под Киевом. Кстати, фильм озвучил голливудский актер Лиев Шрайбер. Режиссером выступил Артем Литвиненко – известный по сериалу "Нюхач".

Премьера состоится в 2023 году.

"Наперекор всему": смотрите трейлер фильма

"ZЛО"

Съемки документального фильма начались в июле 2022 года в Ирпене. Дмитрий Кулеба рассказал, что фильм будет иметь три части. А также специально для фильма он вспомнил, как утром 24 февраля взял трубку и услышал на фоне разговора взрывы. "Тогда мне сообщили, что по всей линии границы происходят боевые столкновения. Заходившие со стороны Беларуси силы в несколько раз превышали наши. В 05:30 я прибыл на рабочее место, где находился до середины марта – это был один тяжелый долгий день", – дополнил он.

Фильм "ZЛО", съемки в Ирпене / Фото из телеграма Дмитрия Кулебы

Фильм, который анонсировал Генштаб (пока без названия)

В короткометражном фильме покажут две зеркальные ситуации: телефонный разговор российского солдата с матерью и воина ВСУ, тоже общающегося со своей мамой.

Почему между нашим и их народами такая огромная пропасть? Возможно, ответ на этот вопрос заключается в разнице наших отношений с матерями,

– указано в анонсе.

"Свобода в огне: борьба Украины за свободу"

"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" американского режиссера Евгения Афинеевского является продолжением номинированной на Оскар ленты "Зима в огне" 2015 года. В ней покажут страшные события, которые украинцы пережили за время полномасштабной войны. Часть картины состоит из видео, созданных в сотрудничестве с 24 каналом.

"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу": смотрите трейлер

Фильм Эктора Хименеса-Браво

Эктор Хименес-Браво стал режиссером фильма о борьбе украинцев с войной на кулинарном фронте. "Все видели как на жилые дома сбрасывают бомбы, как из-под завалов достают детей и их матерей, как наши военные защищают границу и как украинцы настраивают весь мир против россии. Но у каждого из нас есть своя история. Особенная история", – написал Эктор в инстаграме.

У этой ленты еще нет названия.

Эктор Хименес-Браво покажет фильм об украинцах на кулинарном фронте / Фото из инстаграма шеф-повара

"Педагоги. Каникулы в оккупации"

Это полнометражный документальный фильм режиссера Константина Кляцкина. Педагоги поделились со съемочной группой тяжелыми воспоминаниями о выживании в оккупации, сопротивлении, попытках сохранить свои школы и садики от мародерства российской армии и разрушений, преступления рашистов, взаимопомощь и надежду на скорое освобождение.

Съемки проходили в мае-июне 2022 года.

"Педагоги. Каникулы в оккупации": смотрите трейлер

"Иди за мной"

Фильм кинорежиссера Любомира Левицкого уже доступен на ютубе на украинском и английском языках. В фильме использованы реальные кадры, снятые дронами, а в главных ролях – настоящие участники событий. Лента кроме культурной ценности выступает доказательством военных преступлений российской армии против украинского гражданского населения.

"Иди за мной": смотрите фильм онлайн

"Я – Надежда"

Недавно в Украине, в частности, Киеве, Харькове и Ирпене начали съемки четырехсерийной военной драмы "Я – Надежда". Главные роли сыграли актеры "Поймать Кайдаша" Ирина Мак и Антонина Хижняк.

Военная драма "Я – Надежда" – это история о работниках скорой помощи, которые, несмотря на страх и усталость, обстрелы и бомбардировки, мужественно держат оборону на своем фронте. Премьера сериала состоится на канале 2+2 в 2023 году. Главные герои сериала "Я – Надежда" / Фото пресс-службы

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Фильмы о Мариуполе

"Мечты детей города Марии"

Дети, пережившие оккупацию в Мариуполе, сняли свой короткометражный фильм. Герои проекта – дети от 8 до 15 лет. 14 участников создали сценарий, подобрали локации, реквизит, костюмы и работали с камерой. Помогли им в этом практикующие преподаватели Ukrainian Film School.

Режиссером-постановщиком фильма выступил Тарас Ткаченко – куратор режиссерского курса киношколы и автор кинохитов "Черный ворон" и "Гнездо горлицы".

"Мечты детей города Марии": смотрите тизер

"Мариуполис 2"

В начале полномасштабного вторжения литовский режиссер Мантас Кведаравичюс вернулся в Мариуполь, где 6 лет назад снимал картину Мариуполис. В 2022 году его жизнь оказалась под угрозой, как и само производство фильма. В конце марта его убили россияне в возрасте 45 лет.

Возлюбленная режиссера, украинка Анна Белоброва, смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Вместе с Дуней Сычевой, монтажером первой части "Мариуполиса", она деликатно сложила вместе снятые кадры и сделала из этого фильм.

"Мариуполис 2": смотрите трейлер фильма

"Крепость Мариуполь"

Это цикл фильмов, построенных на видеозвонках к воинам, находившимся в окружении в Мариуполе на "Азовстале". С начала осады режиссер Гонтарук разговаривала с бойцами полка "Азов", раскрывая их портреты.

Одним из таких является фильм "Последний день на Азовстали". Дмитрий Казацкий снял его за день до своего выхода из "Азовстали", где находился 84 дня.

"Последний день на Азовстали": смотрите фильм

"Мариуполь. Хроники ада"

В начале мая в Украине вышел фильм о Мариуполе. В ленте изображены рассказы выживших о жизни в аду и в конце концов – спасении.

"Мариуполь. Хроники ада": смотрите трейлер фильма

"Мариуполь 2022"

Это короткометражный документальный фильм о блокадном Мариуполе. Снял его главный оператор Мариупольского телевидения Александр Ратушный. Он во время блокады города вместе с семьей жил в убежище Морского лицея.

"Мариуполь 2022": смотрите фильм

"А потом пришли "братья"

Чтобы сохранить в памяти поколений воспоминания о войне глазами простых людей, Объединение Украинских Продюсеров сняло цикл документальных фильмов в рамках проекта "А потом пришли "братья". 24 канал вместе с ведущими медиаплатформами стал главным партнером проекта. Всего цикл состоит из 4 фильмов:

"Мариуполь. Неутраченная надежда" – построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой,

"Девять жизней" – о волонтерах, которые рискуя собственной жизнью, вытаскивали животных из горящих и разрушенных квартир,

"Вокзал надежды" – раскрывает тему украинских беженцев и европейских волонтеров,

"Потерянный дом" – авторы фильма объехали те места Киевщины, где весной 2022 года находилась российская армия – Бородянку, Бучу, Ирпень, Макаров, Андреевку, Бабинцы, Филипповичи, Дмитровку, Фасову – и собрали истории людей и их потерь из-за войны.

Все 4 киноленты вы можете увидеть на ютубе 24 канала.