Сколько зарабатывали актеры популярных сериалов за один эпизод

Съемки в фильмах и сериалах, однозначно, прибыльное дело. Гонорары актеров зависят от различных обстоятельств, одни могут заработать 250 тысяч долларов за эпизод, а другие – 1 миллион. Все зависит от популярности сериала и успешности актера.

Мы расскажем, сколько зарабатывают известные актрисы и актеры, как увеличивались их зарплаты с каждым новым сезоном сериала. Кто сколько заработал за 1 эпизод ленты – читайте на Кино 24.

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Теория большого взрыва

"Теория большого взрыва", созданная Чаком Лорри и Биллом Предди, которые также были исполнительными продюсерами, дебютировала на CBS в 2007 году. После 12 сезонов, безумно успешный ситком закончился в 2019 году.

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По данным журнала People, звезды сериала – Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр – начали зарабатывать 1 миллион долларов за серию в 2014 году. Как сообщает Variety, их коллеги Маим Бялик и Мелисса Ройч стали постоянными участниками съемок в четвертом сезоне, однако получали более скромные суммы – 200 тысяч долларов. В 11 и 12 сезонах они смогли заработать по 500 тысяч долларов за эпизод.

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Симпсоны В 2019 Fox продолжила сериал "Симпсоны", который уже является самым продолжительным в истории телевидения сценарием в прайм-тайм. Шоу создал Мэтт Оскар Гренинг, который также является исполнительным продюсером, вместе с Джеймсом Бруксом и Сэмом Саймон. Актеры, которые озвучивали почти каждый эпизод: Дэниел Кастелланета;

Джулия Кавнер;

Нэнси Картрайт;

Ярдли Смит;

Гарри Ширер;

Хэнк Азария. 6 актеров, которые озвучили более 250 персонажей "Симпсонов": смотрите видео В 2016 году Variety перечислил зарплаты Картрайт, Кастелланета, Кавнер и Смита в размере 315 тысяч долларов за серию. Ширера не упоминали в статье Variety, как и Азария, хотя Celebrity Net Worth предполагает, что им платили аналогичным образом по 300 тысяч долларов за серию. К теме Гомер Симпсон празднует юбилей: подборка самых смешных моментов из жизни телесемейки

Друзья

В 2018 году Forbes определил, что Джим Парсонс был самым высокооплачиваемым актером . За год исполнитель главной роли Шелдона Купера в культовом сериале заработал 26,5 миллионов долларов. Галэки, получивший 25 миллионов долларов, занял второе место. Хелберг и Найяр разделили третье место, заработав 23,5 миллиона долларов в год каждый.

Один из самых популярных телешоу всех времен, актерский состав которого входит в рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд в киноиндустрии. Ситком NBC развлекал зрителей с 1994 по 2004 годы. Его создали Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

По данным People, в начале шоу Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер – зарабатывали 22 500 долларов за серию. Так как сериал быстро набирал популярность и получал высокие рейтинги, шесть звезд превратились в наиболее высокооплачиваемых актеров, которые зарабатывали 1 миллион долларов за серию во время девятого и десятого сезонов.

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Телешоу стало безумно популярным и, по оценкам Forbes, собрало 1,4 миллиарда долларов с начала премьеры в 1994 году. Forbes отмечает, что из этой суммы главные герои получили по 140 миллионов долларов каждый.

Долгожданное шоу "Друзья: Воссоединение", которое вышло на канале HBO Max 27 мая 2021 года, принесло Монике, Фиби, Рейчел, Чендлеру, Джои и Россу до 5 миллионов долларов каждому. Как за один вечер работы – это шикарно, однако, не сравнить с тем, что они заработали за 10 лет существования сериала.

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Удивительная миссис Мейзел

Еще одно популярное шоу, созданное Эми Шерман-Палладино. Сериал "Удивительная миссис Мейзел" дебютировал на Amazon в 2017 году и был продлен на четвертый сезон в 2019 году.

Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль и Тони Шэлуб появлялись в каждом эпизоде с момента премьеры шоу. О зарплате этих актеров не так много известно, но по данным Variety, Броснахэн зарабатывала 300 тысяч долларов за серию, когда Борштейн и Шэлуб – каждый по 250 тысяч долларов за серию.



Рейчел Броснахэн в сериале "Удивительная миссис Мейзел" / Фото Кинориум

Большая маленькая ложь

Сериал "Большая маленькая ложь", созданный Дэвидом Келли по мотивам книги Лиян Мориарти, дебютировал на канале HBO в 2017 году. Картина быстро стала хитом и было решено продлить ее на второй сезон. Итак, в 2019 году поклонники увидели продолжение ленты.

В звездный состав вошли:

По информации The Hollywood Reporter, Уизерспун и Кидман, которые также выступали исполнительными продюсерами, зарабатывали более 1 миллиона долларов за эпизод во втором сезоне. Кравиц получила 3 миллиона долларов за весь сезон. В первом сезоне Уизерспун и Кидман получали по 350 тысяч долларов за серию, а Вудли – 1,7 миллиона долларов за весь сезон.

Зарплата актеров "Большой маленькой лжи" за один эпизод: смотрите видео

Напомним, недавно появилась информация, что Риз Уизерспун продала свою компанию Hello Sunshine, созданную в 2016 году, и стала богаче на 900 миллионов долларов. По версии Forbes, голливудская актриса стала самой богатой в мире.

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Еще больше зарплат звезд других сериалов: