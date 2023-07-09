Сенцов отримав контузію на полі бою: як почувається український кінорежисер зараз

Український кінорежисер Олег Сенцов 8 липня травмувався на полі бою. Так, молодший лейтенант Збройних Сил України отримав контузію під час виконання свого бойового завдання.

Після отриманих травм кінорежисер перебуває у лікарні. Наразі його стан потроху стабілізується.

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Сенцова контузило на фронті

Український кінорежисер виклав на своїй сторінці відео, як він отримав контузію після бою. Він наголосив, що цю травму він отримав під час жорстокого бою з росіянами.

Ми щойно вийшли з бою, ті, хто залишився. Виконали свою задачу, зайняли дуже важливий рубіж, для того, щоб міг просуватися далі наш контрнаступ,

– сказав Сенцов.

Він також наголосив, що три його побратими також отримали поранення. Їх ранило осколками від ворожих снарядів. Сам режисер лежав та очікував медичну допомогу.

Сенцов зазначив, що він записав це відео для того, щоб всі українці "знали ціну війни". Однак він оптимістично наголосив, що наша армія обов'язково переможе ворога.

Сенцов отримав контузію на фронті / Відео з фейсбук-сторінки Олега Сенцова

Згодом Сенцов написав, що наразі він та його побратими перебувають у медичному закладі. Він почувається краще і готується знову йти у бій проти російських загарбників.

Кінорежисер обороняє Україну на фронті