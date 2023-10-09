Задирали носа, – актор "Сватів" розповів про російських зірок на зйомках серіалу
Український актор Сергій Калантай висловився про російських зірок на зйомках "Сватів". Він зіграв у п'ятому сезоні серіалу, який вийшов на телеекрани у 2011 році.
У розмові з виданням Obozrevatel, Сергій наголосив, що російські актори завжди приїжджали в Україну з впевненістю, що вони пани. Тож зараз актор не здивований, що вони підтримали війну Росії проти України.
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Сергій Калантай розповів про російських зірок на зйомках "Сватів"
Задирали носа. У них така політика – імперська, яка по суті є ментальною особливістю всієї нації. Це стосується не тільки нашого покоління – вони так поводилися завжди,
– каже Калантай.
За його словами, на зйомках серіалу "Свати" також були російські актори. "У мене було тільки два знімальних дні на тому майданчику, тому я не встиг війти в кіношний колектив. Не можу сказати, що я з ними добре знайомий, але досі пам’ятаю той російський снобізм, який панував на зйомці. Приймали зверхньо", – поділився Сергій Калантай.
Російські актори, які зіграли у "Сватах"
- Федір Добронравов. У червні 2022 року російський актор після довгої мовчанки, публічно заявив, що підтримує російсько-українську війну. До того ж у цей час він зустрічався з пораненими окупантами у лікарні.
- Російська актриса Олеся Железняк, яку глядачі знають за роллю Лариси Буханкіної, раніше говорила про те, що Зеленський хоче вбити її дітей. Окупантів жінка називала "світлими".
- Натомість російський актор Олександр Феклістов у квітні 2022 висловив слова солідарності українському народові. "Ми тут у Росії відчуваємо сором і ганьбу, але це всі дрібниці в порівнянні з тим, що терпить зараз Україна", – говорив він. Феклістов зіграв у 3, 4 та 5 сезонах "Сватів" колегу Юрія Анатолійовича – ректора інституту.
- Актриса родом із Донецька Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи Будько, від початку російсько-української війни живе та працює в Росії. Жінка підтримує воєнні злочини росіян та геноцид українців.