Наразі це перший та єдиний актор з оригінального касту, що долучиться до роботи над серіалом. Мова про Ворвіка Девіса, пише Кіно 24 з посиланням на HBO.

Цікаво Як змінились актори легендарного "Гаррі Поттера" за 23 роки з моменту прем'єри фільму

Британський актор Ворвік Девіс у фільмах франшизи постав у ролі професора Філіуса Флитвіка, який викладав замовляння, а також був деканом гуртожитку Рейвенклов.



Ворвік Девіс / Фото з інстаграму HBO

Також у фільмах про Гаррі Поттера Ворвік Девіс зіграв гобліна на ім'я Ґрипхук. Однак у майбутньому серіалі ця роль дісталася Лею Гіллу ("Гра престолів", "Джокер").

Чим відомий Ворвік Девіс

Це англійський актор, ведучий, режисер та письменник. Найбільше відомий за роллю у Гаррі Поттері, однак також зіграв головну роль у фільмі "Віллоу", серії стрічок "Леприкон", а також втілив кількох персонажів із "Зоряних воєн". У 2025 році Ворвіка Девіса нагородили премією BAFTA Fellowship за життєві досягнення.

Чиї ще ролі оголосили?

Нещодавно кінокомпанія HBO назвала й інших акторів другого плану, що з'являться у серіалі. Зокрема:

Елайджа Ошин – однокласник Гаррі Поттера Дін Томас;

Фінн Стівенс і Вільям Неш – друзі Драко Мелфоя Вінсент Кребб і Грегорі Ґойл;

Сірін Саба – професорка гербології Помона Спраут;

Річард Дерден – професор історії магії Катберт Біннс;

Брід Бреннан – мадам Поппі Помфрі.



Нові актори / Фото з інстаграму HBO