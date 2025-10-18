Чудовим варіантом стануть серіали, які дозволяють забути про все хоча б на короткий час. Кіно 24 розповість про такі стрічки, які створять атмосферу спокою й релаксу.

"Убивства в одній будівлі"

У розкішних апартаментах багатоквартирного будинку в Нью-Йорку проживає троє сусідів. Вони буквально одержимі криміналом, а тому вирішують вести на цю тему подкаст. Коли у будинку за трагічних обставин гине людина, вони переконані, що сталося справжнє вбивство. І об'єднуються, щоб провести власне розслідування.

"Убивства в одній будівлі": дивіться трейлер онлайн

"Дівчата Гілмор"

Події серіалу відбуваються в невеликому місті в Коннектикуті. Тут живе Лорелай Гілмор та її 16-річна донька Рорі. Вони не просто мати й донька, а справжні подруги. Лорелай виросла у багатій сім'ї, але вирішила виховувати дочку самостійно. Вона готова зробити все, щоб Рорі не зробила у своєму житті ті помилки, які допустила її мати.

"Дівчата Гілмор": дивіться трейлер онлайн

"Моторошні пригоди Сабріни"

Юна дівчина Сабріна Спеллман чекає на свій 16 день народження. У цю дату вона повинна розписатись у Книзі Звіра та вирушити у спеціальну школу для чаклунок, покинувши своїх друзів і звичне життя. Сабріна не впевнена, що готова розлучитися зі світом людей. Водночас їй належить боротися з силами зла, які загрожують всьому світу.

"Моторошні пригоди Сабріни": дивіться трейлер онлайн