Ще нещодавно стало відомо, як Догерті бореться з раком, а вже зараз вона поділилась відвертими подробицями. Зокрема, зірка сказала, що хоче бути кремованою, а її прах мають змішати з прахом її собаки та батька.

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Акторка Шеннен Догерті заговорила про свій похорон

Шеннен відзначила, що вона знає безліч людей, які обов'язково прийдуть на її похорон, але вона сказала, що не хотіла б, аби вони приходили.

Я не хочу, щоб вони там були, тому що їхні причини для появи не найвагоміші. Я знаю кілька людей, які не люблять мене настільки, що прийдуть на похорон,

– вважає Догерті.

Акторка мріє, щоб її похорон став святом любові – невимушеним заходом, на якому її друзі та рідні могли б просто поспілкуватися між собою, пригадати все, що хорошого було у їхньому житті, поділитись спогадами.

Я не хочу, щоб люди плакали або говорили фрази типу Слава Богу, що ця с*ка тепер мертва,

– віджартувала Шеннен.

Також актриса надала згоду виконавцю свого заповіту на те, щоб частина її праху була використана для створення ювелірної прикраси.

Нещодавно Шеннен Догерті говорила про плани на майбутнє

Актриса висловлювала думку, що завдяки прогресу в лікуванні раку у неї є можливість прожити ще три-п'ять років. Крім того, вона була впевнена, що через п'ять років з'явиться більше можливостей у лікуванні, і, що вчені розроблять нові препарати для боротьби з раком. Таким чином, зірка сподівається на подальший прогрес медицини у боротьбі з цією хворобою.

Окрім того, зірка Голлівуду настільки оптимістично дивилася на своє життя, що навіть попри 4 стадію раку думала про те, аби стати мамою на фоні лікування онкології.

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