"Врятувати Центр": Алферов прокоментував своє призначення у Довженко-Центрі
Джерело:Фейсбук Андрія Алферова
Держкіно обрало нового тимчасового виконувача обов'язків гендиректора Довженко-Центру – кінокритика і режисера Андрія Алферова. Він відреагував на своє призначення у фейсбуці.
Алферов наголосив, що крок Держкіно, що став несподіваним для спільноти, "не є елементом якоїсь гри, а викликаний власним бажанням врятувати Центр". За його словами, Центр перетворився із цвинтаря на храм кіно.
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Як Алферов прокоментував своє призначення в. о. директора Довженко-Центру
Алферов зазначив, що має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію і зупинити будь-які інші спроби її провести. Крім того, він вважає Олену Гонтарук переможницею конкурсу і каже, що зробить все від себе можливе аби її призначили на цю посаду, офіційно підписавши контракт.
Нагадаю, що я лише виконувач обов`язків. Для захисту колекції Довженко-Центру, я маю намір добитися надання йому статусу як "національного"; визнання нарешті Довженко-Центру Державним фондом фільмів – як інституції, що фахово і практично з 1994 року здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування та збереження творів національної кіноспадщини,
– написав Алферов.
Алферов впевнений, що потрібно терміново розробити нормативну базу для функціонування фонду фільмів і залученням міжнародних експертів. "І найголовніше – зберегти фінансову підтримку з державного бюджету на період війни та 2 роки після", – зазначив він.
Реакція кіноспільноти на призначення Алферова
За словами режисерки Ірини Цілик, скандал довкола Довженко-Центру не вщухає, а лише розгоряється. "В новій серії кінологиня Юлія Каждан уже "звільняється" з посади, не встигнувши проявити своїх талантів кризової менеджерки. І тут на в.о. керівника Довженко-Центру раптом призначено кінокритика Андрія Алфьорова".
Цілик зазначила, що поки не береться судити Алферова, але наголосила, що він співпрацював з "хорошими росіянами" під час гарячої фази війни. Також вона поставила питання, яке цікавить також інших кінорежисерів та кінорежисерок – "На яких підставах від посади директорки знову усунуто Олену Гончарук, якщо вона чесно виграла конкурс минулого року? Чому Алфьоров погодився на таку комбінацію? І чи він справді є достатньо переконливим культурним та кризовим менеджером, аби були підстави довіряти кінокритику управління такою складною і важливою інституцією?".
Втім, Алферов написав, що "агресивні випади на мою адресу окремих лубочних патріотів, яки видають власні страхи за любов до України, я навіть коментувати не буду".
Що відомо про скандал довкола Довженко-Центру: коротко про головне
- У середині серпня Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У найбільшому національному кіноархіві, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, це назвали ліквідацією.
- Пізніше українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру, а Олександр Ткаченко заявив, що він проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".
- 2 листопада Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук, а натомість призначили Юлію Каждан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром, що надає послуги дресирування собак, готелю для чотирилапих та зоопсихологів. 8 листопада команда Довженко-Центру не впустила нову очільницю до приміщення.
- 10 листопада, у приміщення Довженко-Центру працівники поліції, прокуратури та СБУ навідалися з обшуками. Вони тривали близько 7 годин. У Довженко-Центрі зазначили, що слідчі вилучили печатку підприємства та флешку з бухгалтерськими документами, не надавши обґрунтованих пояснень мети своїх дій. На цьому вони не зупинилися, й 11 листопада продовжили обшуки.
- Українська Кіноакадемія зазначила, що "процедура призначення генерального директора Довженко-Центру мала так само всі ознаки порушення законів – абсолютно коректні підсумки голосування членів конкурсної комісії були скасовані без найменших на те причин".
- 12 листопада небайдужі вийшли на мітинг перед будівлею Довженко-Центру із гаслом "Руки геть від Довженко-Центру";
- 15 листопада Держкіно зупинило реорганізацію Довженко-Центру та оголосили, що обиратимуть нового директора;
- 17 листопада Юлія Каждан звільнилася з посади, натомість призначили кінокритика Андрія Алферова.