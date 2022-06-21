Вперше Хаггіса звинуватили у сексуальному насильстві у 2018 році. Тоді сценарист відкинув звинувачення, попри те, що були докази жертв. Пізніше ще три жінки виступили зі звинуваченнями Хаггіса у домаганнях.

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Пола Хаггіса звинуватили у сексуальному насильстві

19 червня 2022 року Хаггіса заарештовали на півдні Італії за звинуваченням у тому, що у нього був секс без згоди з молодою іноземкою. Відомо, що канадський продюсер два дні змушував жінку до сексу. Це трапилося під час фестивалю Allora Fest, в Остуні.

Потім сам Хаггіс завіз жінку в аеропорт і там залишив. Потерпілу побачили у тяжкому психологічному та фізичному стані. Їй надали медичну допомогу і доправили до лікарні. Лікарі підтвердили, що жінка зазнала сексуального насильства.

Жінка, яка потерпіла від насильства, оформила офіційну скаргу. Вона розмовляла з правоохоронними органами й розповіла, що два дні тому познайомилася із Полом.

Сценарист Пол Хаггіс знову заперечує усі звинувачення.

Нагадаємо, 62-річного актора Кевіна Спейсі також звинувачують у сексуальних злочинах у період з 2005 по 2013 рік у Лондоні та Глостерширі. Зірці серіалу "Картковий будинок" також було висунуто звинувачення у примусі людини до сексу із проникненням без згоди партнера. Наразі Спейсі заперечує звинувачення.