Він вважає, що Цимбалюк негідний носити шеврон "Азову". У матеріалі Кіно 24 з посиланням на інстаграм Тараса Цимбалюка розповімо, що відповів актор.

Цимбалюк відповів на звинувачення Мірешкіна: що сказав актор?

Тарас Цимбалюк, відповідаючи на звинувачення Данііла Мірешкіна, зазначив, що легендарний підрозділ "Азов" ініційовано доєднався до співпраці над фільмом "Привіт Лютий", у якому він зараз знімається.

За його словами, співпраця відбувається за участі Держкіно, продюсерів тощо. Він підкреслив, що герой "Азову" особисто одягнув на нього свій бронежилет і шеврон, а бійці підрозділу постійно присутні на знімальному майданчику та інструктують акторів у військових тонкощах і специфіці. Актор також додав, що цей жест був узгоджений задовго до початку зйомок.

В Києві за 4 роки знято кілька десятків фільмів про сучасні трагічні реалії. 90% людей в кадрі, що носять однострій та шеврони різних підрозділів – актори, але традиційно вирішили до*б*тись до мене,

– написав Цимбалюк.

Щодо заяв про те, що Тарас Цимбалюк недостатньо допомагає, він зазначив, що його театр з перших днів війни щомісяця долучається до підтримки наших героїв. З кожної вистави частина заробітку йде на потреби фронту. Цимбалюк каже, що вже мільйони були передані на допомогу ЗСУ. Після кожної вистави він виходить на авансцену й закликає допомагати армії.

Актор наголошує, що, знецінивши його, люди поставили під сумнів і волонтерську діяльність його колег, які всі ці роки також підтримують наших бійців. Разом з тим Цимбалюк підкреслює, що й надалі допомагатиме Героям і вкотре закликає не розпалювати внутрішньої ворожнечі.

У коментарях Цимбалюка підтримало чимало людей, зокрема, українська акторка Наталка Денисенко.

Чому Данііл Мірешкін звинувачує Цимбалюка?