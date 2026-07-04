У цьому може допомогти хороше кіно, яке хоча б на деякий час відволіче від тривожних думок і подарує натхнення. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про американський фільм "Таємне життя Волтера Мітті", який може стати саме такою стрічкою.

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Який фільм подивитись, якщо ви стоїте на порозі змін?

Фільм "Таємне життя Волтера Мітті" ідеально підійде для тих, хто сьогодні стоїть на порозі змін. Це історія, яка дарує відчуття пригод, надихає, мотивує та допомагає хоча б на деякий час відволіктися від тривожних думок про майбутнє.

Головний герой доводить, що ніколи не пізно зробити крок назустріч своїм мріям. Незалежно від віку, роботи чи життєвих обставин, людина завжди здатна змінити своє життя, якщо наважиться вийти із зони комфорту.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра стрічки відбулася у 2013 році, і навіть сьогодні вона залишається однією з найяскравіших пригодницьких драм сучасності.

Головні ролі у фільмі виконали такі актори:

Бен Стіллер,

Крістен Віґ,

Шон Пенн,

Адам Скотт,

Кетрін Ган,

Ширлі Маклейн,

Петтон Освальт,

Джої Слотнік,

Тосіко Онідзава,

Адріан Мартінес,

Грейс Рекс.

Про що сюжет фільму "Таємне життя Волтера Мітті"?

У центрі сюжету – Волтер Мітті, який давно звик до одноманітного життя. Щоденна рутина, офісна робота, безплідні мрії та нерішучість стали його звичною реальністю.

Проте одного дня він наважується кардинально змінити своє життя й вирушає у неймовірну подорож до своїх мрій, яка назавжди змінює його самого. На цьому шляху Волтер стикається з численними труднощами, небезпечними пригодами та кумедними ситуаціями.

Саме вони допомагають йому зрозуміти: життя не буває простим чи передбачуваним, але коли людина наважується йти за покликом свого серця, усе поступово починає ставати на свої місця.