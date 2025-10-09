Тепер актор виглядає зовсім інакше внаслідок того, що позбувся своїх неймовірних кучерів. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як зараз виглядає актор та у зв'язку з чим довелося змінитися до невпізнаваності.

Як зараз виглядає Тімоті Шаламе?

Тімоті Шалоне продемонстрував свій новий образ. Актору довелося позбутися своїх неймовірних кучерів через роль у фільмі "Marty Supreme", у якому він зіграв роль зірки настільного тенісу Марті Райзмана. Актор опублікував промо-відео до майбутнього фільму у своєму інстаграмі та одразу підірвав мережу змінами у зовнішньому вигляді.

У мережі одразу почали жартувати, що актор тепер схожий на українського виконавця Парфенюка. Дехто зазначає, що він нагадує Стерненка, а ще є коментатори, які кепкують: "Ось що буває, коли знюхався з сімейкою Кардаш'ян".



Тімоті Шаламе у фільмі / Кадр із промо-ролика

Ймовірно, цей образ лише тимчасовий, адже актор змінив зовнішність заради фільму. Тож, цілком можливо, вже незабаром він знову постане перед прихильниками зі своїми улюбленими кучерями.

Що відомо про фільм "Marty Supreme"?