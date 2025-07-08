Вийшов трейлер нового фільму від оскароносного українського режисера Мстислава Чернова
- Вийшов трейлер нового документального фільму "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.
- Фільм вийде в український прокат 28 серпня.
- У центрі сюжету український взвод, який пробивається через укріплену зону, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських військ.
Вийшов трейлер нового документального фільму від оскароносного українського режисера Мстислава Чернова. "2000 метрів до Андріївки" можна буде подивитися у кіно вже цього літа.
Нагадаємо, що попередня документальна стрічка Чернова "20 днів у Маріуполі" здобула Оскар для України. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про нову кінороботу, яка заснована на жорстокій реальності.
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Вийшов трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки"
"2000 метрів до Андріївки" – це новий документальний фільм Мстислава Чернова. Режисеру вдалось зафільмувати процес визволення села Андріївка поблизу Бахмута. Оператором і співпродюсером стрічки виступив Алекс Бабенко, а музичний супровід створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі" Сем Слейтер, відомий за проєктами "Чорнобиль" і "Джокер".
"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму
У центрі сюжету місія українського взводу, які повинні пройти крізь щільно укріплену лісову зону протяжністю в один кілометр, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських військ.
Журналіст ішов разом із бійцями, а з кожним кроком до нього приходило усвідомлення, що ця війна може не мати кінця.
Фільм вийде в український прокат 28 серпня.