Не обійдеться без Бреда Пітта: які знамениті актори вручатимуть Оскар у 2021 році

12:07

Весь світ в очікуванні церемонії нагородження Оскар-2021. І, здається, на глядачів чекає чимало сюрпризів. Зокрема, стало відомі, які топові актори Голлівуду вручатимуть золоті статуетки лауреатам Оскара у 2021 році.