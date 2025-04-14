Не лише "Коли ти вийдеш заміж": 12 топових українських комедій, які можна подивитись на Netflix
- Netflix часто додає українські фільми, в тому числі комедії, такі як "Коли ти вийдеш заміж".
- На платформі доступні й інші українські комедії, зокрема "Спіймати Кайдаша", "Крашанка", "Люксембург, Люксембург" та "Скажене весілля".
На стримінговій платформі Netflix дедалі частіше з'являються українські стрічки. Цього разу вийшла комедія, яка неабияк полюбилась українським глядачам.
"Коли ти вийдеш заміж" вийшов на Netflix 9 квітня. Однак на платформі є чимало інших українських комедій, які ми зібрали в добірку від Кіно 24.
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Які українські комедії є на Netflix
Деколи все, що потрібно – це ввімкнути хорошу комедію й дати собі можливість просто посміятися. І для цього зовсім не обов'язково шукати щось іноземне – українське кіно вже давно вміє смішити, дивувати та заряджати позитивом. Заходьте на Netflix, обирайте улюблену стрічку – і вперед, до гарного вечора!
Ми зібрали для вас підбірку блискучих українських комедій, які точно не дадуть нудьгувати:
- "Спіймати Кайдаша"
- "Крашанка"
- "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Потяг у 31 грудня"
- "Коза ностра. Мама їде"
- "Я, "Побєда" і Берлін"
"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Пригоди S Миколая"
- "Свінгери"
- "Бурштинові копи"
- "Скажене весілля"
"Скажене весілля": дивіться онлайн трейлер фільму
- "11 дітей з Моршина"
- "Найкращі вихідні"
Неважливо, чи ви вдома наодинці, з сім'єю або в компанії друзів – українська комедія завжди поруч, щоб подарувати вам усмішку.