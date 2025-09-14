Коли за вікном стає прохолодніше, а небо вкривається хмарами, хочеться загорнутися в плед та присвятити час цікавим стрічкам. Кіно 24 підібрало серіали, що сповнені осінніх краєвидів та настрою цієї пори.

"Перші ластівки"

Кількість серій: 16 (2 сезони)

Це молодіжний серіал-антологія, де в кожному сезоні – нова історія, що розпочинається 1 вересня. У першому сезоні слідча розслідує справу про школярку, яка наклала на себе руки. Другий сезон розповідає про студентів журфаку, життя яких сколихує раптове вбивство студента.

"Тільки живи"

Кількість серій: 4

Драматичний мінісеріал розповідає про молодого режисера, який мріє зняти видатний фільм і потрапити на червоні доріжки кінофестивалів. Але його плани руйнує повномасштабне вторгнення. Герой закохується у дівчину Олексу, яка пішла на фронт. Тож він відкладає думки про кіно та вирушає на війну, щоб знайти кохану.

"Секс, Інста і ЗНО"

Кількість серій: 12

Події підліткового серіалу розгортаються у звичайній вінницькій школі. Одинадцятикласники готуються до ЗНО та стикаються з різними підлітковими труднощами. Вони дружать, ворогують, закохуються і сваряться. Головна героїня Саша має шанси виграти у голосуванні й стати президенткою школи. Але її конкурентка Єва знаходить компромат, який перевертає життя Саші з ніг на голову.

