Від них важко відірватися: ТОП українські серіали про кохання
Іноді для хорошої мелодрами не потрібні турецькі палаци, 150 серій і герой, який двадцять епізодів не може зізнатися, що закоханий. Українські серіали теж навчилися вправно розбивати серця – і, що приємно, робити це значно швидше.
24 Канал зібрав три українські серіали про кохання, де є другі шанси, зради, сімейні таємниці й почуття, які приходять максимально невчасно. Словом, усе те, заради чого ми й відкладаємо сон ще на одну серію.
"Поклик кохання"
Рік: 2024
Оцінка: 8,0 на КіноБазі
Жанр: мелодрама, драма
Аня та Андрій закохалися ще у школі, однак через непорозуміння їхні шляхи розійшлися. Він став військовим, вона побудувала кар'єру та особисте життя у Києві.
Повномасштабна війна руйнує звичний світ обох і несподівано дає колишнім закоханим ще один шанс. Бо, очевидно, одного емоційного удару долі було замало.
Що кажуть критики: глядачі особливо хвалили Сергія Стрельнікова та Зоряну Марченко, емоційність історії й те, що серіал буквально змушує дивитися всі чотири епізоди поспіль. Професійних рецензій поки небагато, однак реакція аудиторії переважно тепла.
"Поклик кохання": дивитись трейлер
"Дрібне пташеня"
Рік: 2026
Оцінка: 7,1 на Liveam
Жанр: мелодрама, драма
Аліса має кар'єру, впевненість у собі та таємний роман – майже ідеальний набір, доки коханий не зраджує її, а початок великої війни остаточно не перевертає життя. Героїня опиняється у маленькому містечку Щасливе, де на неї чекають старі сімейні таємниці, тітка Калина і Богдан, якого вона колись майже не помічала. Ну а ми знаємо: якщо в мелодрамі жінка каже "мені зараз не до кохання", сценаристи вже потирають руки.
Що кажуть критики: глядачі відзначають переконливу гру Анастасії Іванюк, сильний акторський ансамбль і те, що авторам вдалося не перетворити історію на суцільний мелодраматичний "цукор". Глядачі ж називають сюжет життєвим, хвалять героїв і емоційний фінал.
"Дрібне пташеня": дивитись трейлер
"Впізнай мене"
Рік: 2024
Оцінка: 8,3 на КіноБазі
Жанр: мелодрама, кримінальна драма
Віра виросла із суворим батьком і постійним браком любові, тому зустріч із чоловіком, у якого вона закохується, здається початком казки. Звісно, це серіал, тому казка швидко перетворюється на ДТП, зникнення, нову особистість, сімейні секрети й кримінальні розбірки. Згодом Віра починає нове життя під ім'ям Аліса, а романтична лінія переплітається з історією Богдана.
Що кажуть критики: серіал успішно стартував на СТБ і посів перше місце у своєму часовому слоті, а глядачі хвалили інтригу, акторську гру та сюжет, який змушує вмикати наступну серію. Окремо аудиторія відзначала Марка Дробота – навіть попри те, що його персонаж явно створений не для того, щоб ви хотіли запросити його на сімейну вечерю.
"Впізнай мене": дивитись трейлери
Маєс для вас збірку українських серіалів, які варто додати до свого списку.