"Венздей" 2 сезон розкаже про Венздей Аддамс у дитинстві: нові деталі продовження

Британський сценарист Майлз Міллар розповів, чого очікувати від другого сезону серіалу "Венздей". Очікується, що новий сезон вийде наприкінці 2023 або 2024 року.

Раніше повідомлялося, що 2 сезон мав би більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету.

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"Венздей" 2 сезон: що відомо

Дуже рідко можна зустріти культового персонажа такого масштабу. Ми дійсно намагаємося знайти способи вірогідно підкреслити дитинство Венздей. Що вона слухала у дитинстві? У що гралися її батьки? Що відчувала дівчинка, яка виростала в Нью-Джерсі з батьками-латиноамериканцями?,

– сказав сценарист Майлз Міллар.

Також сценарист прокоментував популярність серіалу. Він заявив, що команда "Венздей" не очікувала такої уваги до шоу. "Ми ніколи не очікували такого рівня впливу та реакції", – сказав він.

Цікаво, що Дженна Ортега у другому сезоні хоче бачити артистку Леді Гагу. На її думку, вона чудово вписалась бм в компанію підлітків-екстрасенів, перевертнів, вампірів та горгон, які навчаються в академії "Невермор".

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Про що був 1 сезон серіалу "Венздей"

"Венздей" стала одним з найпопулярніших проєктів Netflix і обійшла за переглядами "Дивні дива". У першому сезоні вийшло вісім епізодів.

Донька Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується в школі, де помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Венздей не може потоваришувати з однолітками. Водночас вона намагається впоратися зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

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