Лара Крофт чи герої серіалу "Гри престолів": чимало персонажів знаменитих стрічок прикрасили ігрові автомати. Разом із партнером SlotoKing редакція Кіно 24 пропонує пригадати найкращі слоти. Адже що може бути більш захопливим, ніж можливість поєднати ігри в казино з улюбленими кінострічками та телевізійними шоу?

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"Гра престолів" / Game of Thrones

Game of Thrones – ігровий автомат від компанії Microgaming, створений за мотивами однойменного серіалу, що є надзвичайно популярним серед справжніх кіноманів та гемблерів. Його дизайн вражає стилем та якістю графіки.

Ігрове поле розміщується на фоні залізного трону з мечів, а символ на барабанах – це головний логотип телепроєкту HBO. Окрім цього, на популярному ігровому автоматі зображені герби чотирьох сімейств серіалу – Таргарієнів, Ланістерів, Старків та Баратеонів.

Саундтрек, що лунає під час гри, добре відомий усім фанатам "Гри престолів". Музика ще більше занурює у відповідну атмосферу та мотивує успішно зіграти.



Ігровий автомат за мотивами серіалу "Гра престолів" / Скриншот з ютубу Brent Wolgamott's Lucky Slot Channel

Насолодіться надзвичайною атмосферою азартного королівства на сайті SlotoKing. Це онлайн-казино – один із лідерів серед українських аналогів, де гравці знайдуть десятки захопливих відеослотів. Усі ігрові автомати мають безплатний режим, тож кожен може протестувати гру вже зараз!

"Привид опери" / The Phantom of the Opera

Цей ігровий автомат від розробника Microgaming створений за мотивами популярного фільму "Привид опери". Гра, безперечно, сподобається любителям кіно, які прагнуть дізнатися таємниці привида. Також слот викличе захват і в прихильників творчості француза Гастона Леру, чий роман став основою для стрічки “Привид опери”.

Ігровий автомат оформлений у класичному стилі, символи на барабані зображають головних героїв мюзиклу – Карлотту, Крістін, Рауля, Буке та Янгола Музики, який приховує обличчя за маскою. Під час гри гравці зможуть насолодитись відомими саундтреками до фільму.



Ігровий автомат за мотивами мюзиклу "Привид опери" / Скриншот з ютубу SDGuy 1234

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" / Lara Croft: Temples and Tombs

А от компанія Triple Edge Studios створила ігровий автомат з однією з найпопулярніших героїнь кіно – розкрадачкою гробниць Ларою Крофт. Це гейміфікована версія фільму з яскравим та цікавим оформленням.

Серед тематичних символів – зображення Лари Крофт, золотого дракона, бога із собачою головою, а також обладнання, необхідного для пошуку скарбів. Геймплей та подолання перешкод під час гри супроводжуються автентичною загадковою мелодією.



Ігровий автомат за мотивами серії фільмів про Лару Крофт / Скриншот з ютубу Chipmonkz Slots

"Парк Юрського періоду" / Jurassic Park

Jurassic Park від Microgaming – відеослот, що дозволяє гравцям поринути у дивовижний світ динозаврів та відвідати Парк Юрського періоду із легендарного фільму. Дизайн ігрового автомата інтригує, а мешканці парку зненацька з'являються на екрані. Крім того, ви можете зустріти у грі героїв голлівудського фільму, лікарів та палеонтологів, а також тиранозавра, велоцираптора, трицератопса та брахіозавра.

А щоб атмосфера була ще захопливішою, замість фонової музики гравці почують гарчання динозаврів.



Ігровий автомат за мотивами серії фільмів "Парк юрського періоду" / Скриншот з ютубу IGT