Жінка сиділа біля вікна й рахувала танки: режисер про ідею фільму "Поема для маленьких людей"

Документальний фільм розповідає історію "маленьких людей", які в критичний для існування України момент обрали допомагати близьким та державі. Незабаром після української прем'єри фільм презентуватимуть на міжнародних фестивалях.

Про це 24 Каналу розповів режисер фільму Іван Сауткін. Він вважає, що його стрічка зможе допомогти іноземцям краще зрозуміти реалії російсько-української війни.

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Про що розповідає фільм

Ідея фільму сформувалася в процесі зйомки. Знайома режисера, 87-річна Зинаїда Лук’яненко, зустріла повномасштабне вторгнення в місті Седнів на Чернігівщині.

"Я приїхав до неї в гості одразу після деокупації селища, й дізнався, що під час окупації вона не сиділа, склавши руки, а працювала на українську перемогу. Сидячи біля вікна на своєму балконі, пані Зинаїда рахувала кількість танків, що проїжджали по місту, й потім передавала цю інформацію до СБУ", – розповів Сауткін.

Тоді режисера дуже вразило, що літня людина відмовилась прийняти роль жертви війни й натомість обрала допомагати українським військовим. Згодом ця історія стала однією з сюжетних ліній "Поеми для маленьких людей".

Іван Сауткін про свій фільм "Поема для маленьких людей": дивіться відео

Паралельно фільм також розповідає історію про волонтерську групу з прифронтового регіону, яка допомагала місцевим евакуюватися. Особливість роботи над цієї частиною стрічки полягала в тому, що режисер мусив власноруч відзняти весь матеріал, адже у поблизу зони бойових дій групова зйомка заборонена.

Фільм для іноземної аудиторії

Варто зазначити, що при створенні фільму виникали доводилось вирішувати не лише технічні, а й мистецькі задачі.

Будь-яке кіно вимагає від режисера певної відстороненості від об'єкту зйомок. Натомість ми всі зараз досі вкрай гостро переживаємо події, про які йдеться у фільмі. Інший виклик полягав у тому, щоб обрати правильну кіномову для розповіді сюжетів фільму,

– пояснив режисер.

"Поема" створювалася головним чином для іноземних глядачів, аби ті в такий спосіб могли дізнатися більше про війну в Україні. Згідно задуму, після перегляду стрічки у глядача виникатиме співчуття до українців й провокуватиме їх на роздуми про російсько-українську війну.

Коли "Поема" вийде в прокат

Однак зняти кіно – це навіть не пів справи. Адже головна мета зйомок досягається лише тоді, коли фільм зустрічається зі своїм глядачем. Саме з цим режисеру допомагали продюсерка фільму Олена Сауліч та литовська кіностудія Zero Copy.

Прем'єра "Поеми для маленьких людей" відбудеться 22 жовтня на фестивалі "Молодість”" Повторний показ – 24 жовтня в київському кінотеатрі "Жовтень". Після того стрічка буде презентована на світових кінофестивалях, і лише навесні 2024 року фільм вийде у широкий прокат.

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