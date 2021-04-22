Представники Netflix розсекретили, коли глядачі побачать 2 сезон "Відьмака"

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Джерело:

Deadline

Мабуть, "Відьмак 2" став одним з найочікуваніших серіалів року. Наразі зйомки 2 сезону завершились, а представники Netflix оголосили, що нові епізоди презентують наприкінці 2021 року.

Про це розповів головний менеджер з контенту Netflix Тед Сарандос. Він записав відео для інвесторів, у якому зазначив, що через пандемію коронавірусу початок року не був таким насиченим на прем'єри, як очікувалось. Проте наприкінці 2021-го на стрімінговій платформі презентують довгоочікувані проєкти, серед яких – 2 сезон "Відьмака". Точної дати релізу Тед Сарандос вирішив не називати.

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У першій половині цього року багато проєктів, які ми сподівалися випустити раніше, були відсунуті через затримки поствиробництва і через COVID-19. У четвертому кварталі у нас буде повернення деяких з наших найпопулярніших шоу, таких як "Відьмак",
– зазначив Тед Сарандос. 

Гучні проєкти, які вийдуть на Netflix наприкінці 2021 року

Прем'єра 2 сезону "Відьмака" – це не єдиний проєкт, який обіцяють презентувати до кінця 2021 року. У період з жовтня до останніх днів грудня на стрімінговій платформі Netflix вийдуть:

  • "Кобра Кай" 4 сезон
  • "Ти" 3 сезон
  • трилер "Голова павука" з Крісом Гемсвортом
  • комедійний бойовик "Червоне повідомлення" з Галь Гадот, Браяном Рейнольдсом і Двейном Джонсоном

Коротко про 2 сезон "Відьмака"

2 квітня автори серіалу оголосили, що у Великій Британії завершились зйомки "Відьмака 2". Проєкт отримав шалену популярність після виходу дебютних епізодів у грудня 2019-го. Тому мільйони кіноманів очікують на продовження історію про Геральта із Рівії та Цирілли.

Зйомки відбувались у час пандемії коронавірусу, відтак кілька разів зупинялись через інфікування членів знімальної групи. Як відбувалось створення нових серій "Відьмака" – показали у ролику. 

Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі дізнаються про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в таборі відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки. 

Актори "Відьмака 2":

  • Генрі Кавілл – Відьмак, Геральт із Рівії
  • Аня Челотра – відьма Йенніфер
  • Фрейя Аллен – княжна Цирілла
  • Кім Бодніа – наставник відьмаків Весемир
  • Джої Беті – друг Відьмака Любисток
  • Крістофер Хівью – Нівеллен
  • Пол Булліон – друг Відьмака Ламберт
  • Ясен Атор – Койон
  • Агнес Борн – Верена
  • Аїша Фаб'єн Росс – Лідія ван Бредевоорт
  • Аджоа Андох – жриця Неннеке, глава Храму Мелітеле