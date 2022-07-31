Вілл Сміт публічно перепросив у Кріса Рока за витівку на Оскарі: як відреагував комік

Згадаймо скандальний момент Оскара-2022, як Вілл Сміт дав ляпаса Крісу Року після грубого жарту про його дружину. Хоч раніше актор вже просив вибачення за свою поведінку, він знову вирішив нагадати про те, що він шкодує.

Як відомо, Сміт не зміг поговорити з коміком особисто, тому вирішив записати відео з вибаченням. У 5-хвилинному відео головний герой фільму "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" визнав, що зробив помилку.

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Вілл Сміт публічно перепросив у Кріса Рока за ляпас на Оскарі

В емоційному відео Сміт зазначив, що йому соромно за свою поведінку, а також сподівається на те, Кріс Рок зможе його пробачити.

Я зв'язався з Крісом, і я отримав повідомлення, що він не готовий говорити, а коли буде готовий, то зв'яжеться. Отже, я скажу тобі, Крісе, я перепрошую в тебе. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити,

– зазначив Вілл.

Сміт також попросив вибачення у всіх, кого він міг розчарувати своєю витівкою: "Я намагаюся. Я шкодую, але намагаюся не соромитися. Я ж людина. Я зробив помилку. І мені хотілося б не вважати себе шматком лайна".

Вілл Сміт попросив вибачення у Кріса Рока: дивіться відео

Кріс Рок відреагував на слова Вілла Смітта

У своєму шоу знаменитість відреагувала на коментарі Сміта у його відео: "Всі намагаються бути чортовими жертвами. Якщо всі заявляють, що вони жертви, ніхто не почує справжніх жертв. Навіть мене ляснув Сміт, а я пішов на роботу наступного дня".

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Скандал з Віллом Смітом на Оскарі: що варто знати

Перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Після скандалу на Оскарі, Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose). Вілл Сміт у ньому мав зіграти головну роль.

Тепер відмова компаній від участі Вілла Сміта – не єдиний наслідок його ляпаса на Оскарі. Хоч актор і перепросив за свою поведінку, назвавши її непробачною, такою, що шокує, і недоречною, але також вирішив відмовитися від членства в американській Академії кінематографічних мистецтв і наук.

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