Джоан Роулінг підтримала Україну і запропонувала допомогу українським дітям

Британська письменниця опублікувала пост, де зазначила, що її благодійна організація Lumos може допомогти тисячам українським дітям, які постраждали від війни Росії проти України.

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Війна руйнує дитинство і розриває сім’ї. "Люмос" звернулося із закликом допомоги 100 тисячам дітей, які потрапили в дитячі будинки в Україні,

– написала вона.

Що відомо про "Люмос" та її діяльність в Україні

Це міжнародна благодійна організація, яку заснувала британська письменниця Джоан Роулінг. Компанія сприяє припиненню інституціалізації дітей у всьому світі.

У 2012 році організація почала співпрацю з Фондом Розвитку України. У 2015 році відбувся візит виконавчого директора Джоржетти Мулер у межах конференції, організованою державними партнерами. У 2017 році європейська команда "Люмосу" провела в Україні дводенний семінар "Забезпечення найкращих інтересів дитини в умовах реформи системи інституційного догляду та виховання дітей".

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