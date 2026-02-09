Актори представили фільм на допрем'єрному показі у Львові, пише 24 Канал. Там розповіли про його народження, сенси та унікальну естетику. Це кіно не про еротику заради еротики – це історія про владу, страх, бажання і небезпечну гру, в якій кожен має прихований намір.

До теми "Краще б задонатив": перші відгуки українців на еротичний трилер "Всі відтінки спокуси"

Реальна історія, що перетворилася на трилер

В основі "Всіх відтінків спокуси" – реальні факти з життя Йогана Зега, українського винахідника гасової лампи, ім'я якого з часом опинилося майже забутим. Саме його донька стає центральною фігурою художньої історії фільму. Події розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття – у просторі, де світло вже стало символом прогресу, але темрява людських намірів нікуди не зникла.

За сюжетом, Амелія Крижевська–Зег після весільної подорожі повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Закритий простір будинку швидко перетворюється на пастку: кожен із присутніх прагне власного – хтось грошей і влади, хтось контролю, а для когось єдиним виходом стає зникнення самої Амелії. Це історія, де пристрасть стає інструментом маніпуляції, а боротьба переходить межу морального вибору.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму

Як у Львові народилася ідея фільму

Для режисерки Ірини Громозди цей проєкт став особистим і символічним. Ідея фільму зародилася саме у Львові – ще до початку повномасштабної війни, коли режисерка жила у місті. Випадковий похід до музею–аптеки став моментом, з якого почався шлях стрічки.

Це кіно народилося тут, у Львові. Я випадково потрапила в музей–аптеку і дізналася про фантастичну історію Йогана Зега, який винайшов дистилят нафти, і весь світ запалав гасовими лампами,

– згадує Ірина Громозда.

Команда фільму у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Історія винахідника, який подарував світло світу, але сам залишився у тіні, вразила режисерку настільки, що вона вирішила переосмислити її мовою кіно. За словами Громозди, фільм не лише про минуле, а й про сучасність – про спокуси, які не змінюються з часом.

Ми обрали еротичний формат подачі, але великими буквами – це трилер. Еротику тут не варто сприймати буквально. Це про бажання влади, впізнаваності, грошей. А трилер – бо в основі історії боротьба не на життя, а на смерть,

– пояснила режисерка.

Допрем'єрний показ фільму "Всі відтінки спокуси" у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Умовний світ, де історія – це відчуття, а не дата

Однією з ключових особливостей фільму стала його візуальна мова. "Всі відтінки спокуси" не прагне документальної точності – натомість створює умовний світ, у якому історія працює через емоцію, атмосферу і внутрішній стан персонажів.

Костюми, музика, інтер'єри й навіть зачіски не прив'язані до конкретного року. Вони формують простір поза часом, де глядач зосереджується не на хронології, а на напрузі між героями.

Про цю художню свободу говорить і Олена Лавренюк, виконавиця головної ролі. Для неї важливо було донести глядачеві, що фільм слід сприймати як цілісний естетичний досвід.

У нас умовний світ. Костюми не відповідають історичності, так само як і музика. Тут намішано багато жанрів, і це свідоме рішення – ми створювали атмосферу, а не реконструкцію,

– зазначає акторка.

Олена Лавренюк на допрем'єрному показі у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Велику роль у цьому відіграли костюми дизайнерки Оксани Берг, які стали частиною драматургії. За словами Володимира Дантеса, кожен образ має символічне навантаження і відображає психологічний стан персонажа в конкретний момент історії.

Кожна сукня героїні відповідає певному емоційному стану. Якщо костюм не працює на відчуття, не дає емоції – він просто не залишається у фільмі,

– наголошує актор.



Володимир Дантес і Олена Лавренюк на допрем'єрному показі у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Для Володимира Дантеса "Всі відтінки спокуси" стали дебютом у повнометражному кіно і водночас непростим випробуванням. Його персонаж існує у замкненому просторі, який поступово перетворюється на психологічну клітку.

Ідея фільму в тому, що ми постійно перебуваємо в одному приміщенні. Це як клітка, де ти весь час у напрузі. І найцікавіше – що ти не до кінця розумієш, на що це схоже,

– ділиться Дантес.



Володимир Дантес на допрем'єрному показі у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Саме це відчуття невизначеності творці вважають важливою частиною задуму. Фільм не дає готових відповідей і не намагається сподобатися всім.

"Не так важливо, сподобалося вам чи ні. Головне – щоб ви думали про цей фільм і поверталися до нього в розмовах", – підсумував Володимир Дантес.

Допрем'єрний показ фільму "Всі відтінки спокуси" у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Український еротично-історичний трилер "Всі відтінки спокуси" виходить у широкий прокат 12 лютого, напередодні Дня закоханих. Стрічка створена компанією Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно.