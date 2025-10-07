У матеріалі Кіно 24 покажемо трейлер, дату прем'єру та подробиці сюжету майбутньої стрічки.

Коли прем'єра фільму "Всі відтінки спокуси"?

26 березня 2026 року стрічка з’явиться на великих екранах і занурить у містичні загадки, зраду та безжальну помсту.

В основу кінострічки покладено історію Йогана Зега, галицького дослідника, який у 1852 році винайшов першу у світі гасову лампу. Цей винахід освітлював Європу, допомагав зберегти тисячі життів під час складних хірургічних операцій, але ім'я винахідника залишилось у тіні, він так і не отримав заслуженого визнання за свою роботу.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн тизер фільму

Події фільму розгортаються у 1897 році в місті Лемберг. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається в батьківський дім із чоловіком та прислугою.

Чоловік хоче її гроші, покоївка – її місце, кухарка – її смерті. У будинку, де її батько винайшов світло, тепер панує темрява. Але хто останнім залишиться у грі, коли емоції стануть зброєю? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?

Хто працював над стрічкою "Всі відтінки спокуси"?