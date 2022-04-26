"Я зруйнував шлюб": Шон Пенн розлучився з дружиною, молодшою на 30 років

Голлівудський кінорежисер, який сьогодні підтримує Україну та навіть готовий йти за неї воювати, офіційно повідомив про своє розлучення. Майже два роки його дружиною була 30-річна австралійська акторка Лейла Джордж.

Попри велику різницю у віці, у 2016 році знаменитості закохалися, а узаконили свої почуття аж у 2020 році. Проживши разом майже два роки, пара вирішила розлучитися. У жовтні 2021 року Лейла Джордж найняла приватного суддю. Водночас Шон Пенн вважає, що він зіпсував шлюб.

​Важливо "Забирайся до біса": Шона Пенна попереджали не їхати в Україну напередодні війни

Шон Пенн розлучився з дружиною Лейлою Джордж

Причиною розлучення стали різні погляди на життя, попри чималі чутки в ЗМІ щодо меркантильності дівчини.

Я зруйнував шлюб. Формально ми були одружені один рік, але упродовж п'яти років я був дуже неуважним хлопцем. Я дозволяв собі думати, що моє місце в багатьох інших речах було настільки важливим, що довело мене до повної депресії та алкоголізму,

– сказав він.

61-річний Пенн стверджував, що ніколи не зраджував 30-річній австралійській акторці, батьки якої – актори Вінсент Д’Онофріо та Грета Скаккі, але зізнався, що надмірно пив і приймав снодійні та седативні засоби.

"Прекрасні, неймовірно добрі, винахідливі, талановиті молоді жінки, що виходять заміж за чоловіка, старшого за них, насправді не люблять, коли вони встають зранку, а їхній новий чоловік лежить на дивані, не спить з чотирьох годин, дивиться на все, що відбувається у світі, і вирішує, що о 10:30 годині ранку саме час випити подвійну порцію горілки з тоніком", – згадує актор.

Як бачимо, Лейлу він досі вважає найяскравішою жінкою. Пара вже не вперше переживає складні моменти, однак цього разу Пенн абсолютно втратив прихильність дружини.

То був третій шлюб Шона Пенна, зірки фільмів "Таємнича річка" та "Гарві Мілк". Раніше він був одружений з Мадонною з 1985 по 1989 рік і акторкою серіалу "Картковий будинок" Робін Райт з 1996 по 2010 рік. У нього від Райт двоє дітей: дочка Ділан та син Хопер.

До речі Розпускав руки та фліртував, – Білл Мюррей потрапив у скандал на зйомках нового фільму

Шон Пенн і Україна

Сам Пенн був в Україні, коли Росія вдерлася в нашу державу і розпочала повномасштабну війну. Тоді він вже працював над документальним фільмом, а раніше, у листопаді, мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

24 лютого режисер залишив Україну, але зараз розглядає можливість повернутися і, зі зброєю в руках, захищати нас від ворога.

Окрім цього, Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

Більше про те, як режисер допомагає Україні, читайте за посиланням.