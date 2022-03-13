У відповідь на російську пропаганду та з метою популяризовано донести діткам інформацію про війну, українці створили два мультфільми. У першому героями стали дівчата, у другому – хлопці. Мета у них одна – показати, що добре однаково перемагає зло, повідомляє 24 канал.

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"Катруся і Маруся"

Ця казка з’явилася на ютуб-каналі "ОДЕСЬКА ОДА-ІНФОРМ".

Перемога буде там, де добро і віра, а не там, де погрози та жорстокість,

– йдеться у мультику про Катрусю та Марусю.

"Катруся і Маруся" 2022: дивіться казку про те, як пояснити дітям війну

"Іван та Микола"

Авторами цього відео стали компанія Film.ua та телеканал "1+1".

Цей мультфільм – відповідь на маніпулятивну дезінформацію, яку розповсюджує та насаджає Росія, зокрема дітям. Мультфільм буде зрозумілим дітям з 3 років і допоможе дорослим знайти слова, щоб пояснити те, що відбувається,

– пояснили автори проєкту.

"Іван та Микола" 2022: дивіться мультик онлайн

Нагадаємо, стрімінг Hulu зняв документальний серіал про російсько-українську війну "Два чоловіки на війні". Його прем’єра відбулася 6 березня. Перша серія вже доступна на платформі. Що показали у тизері – читайте у нашому матеріалі.