Серіал, який ніколи не набридає
Джерело:Elle UA
Актор Олексій Гнатковський полюбився українським глядачам завдяки ролі опришка Івана у фільмі "Довбуш". Він не лише приголомшує своїм акторським талантом, але й любить насолоджуватися творіннями колег.
Зокрема, у новому інтерв'ю Олексій назвав серіал, який йому точно ніколи не набридне. І навіть через 30 років після виходу першої серії його продовжують переглядати знову і знову.
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Який серіал ніколи не набридне
Гнатковський має на увазі культовий серіал "Друзі", про який ви точно чули. Це культовий проєкт, що складається з 10-ти сезонів й не втрачає популярності серед нових поколінь.
За роки транслювання серіалу, а це з 1994 по 2004, вийшло 236 серій, кожна з яких наповнена життєвими та кумедними ситуаціями.
Головними героями є шестеро друзів, які живуть у Нью-Йорку та постійно перебувають у клопотах: де взяти гроші та життя та оренду, як знайти своє призначення в житті. Джої з Чендлером та Рейчел з Монікою живуть у сусідніх квартирах, через що виникає багато кумедних ситуацій. Друзі дуркують, шукають роботу, втрачають її, закохуються, одружуються. Залишається незмінним лише одне – завжди підтримують одне одного та допомагають.
Я безліч разів передивлявся "Друзів". Зрештою, це моя ностальгія – я ріс на цьому серіалі у свої студентські роки, дивився його й англійською мовою. Мені подобається атмосфера "Друзів" і те, як у серіалі працюють з персонажами,
– поділився Олексій.
"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Друзі" більше ніколи не зберуться повним складом
28 жовтня 2023 року помер Меттью Перрі, який зіграв у "Друзях" Чендлера Бінга. Його смерть сколихнула не лише Голлівуд, а й увесь світ. Актор потонув у джакузі свого будинку.
Його колеги з серіалу кілька днів зберігали мовчання, й лише згодом поділилися спогадами про друга.
- Метт Леблан (Джої): "З важким серцем я прощаюся. Час, який ми провели разом, чесно кажучи, є одним з найулюбленіших у моєму житті. Розправляй крила і лети, брате, ти нарешті вільний. З любов'ю. Думаю, що ти залишиш собі 20 баксів, які мені винен".
- Кортні Кокс (Моніка): "Коли ви працюєте з кимось так тісно, як я працювала з Меттью, є тисячі моментів, якими я хотіла б поділитися. Наразі це один з моїх найулюбленіших. Трохи передісторії: Чендлер і Моніка мали провести одну ніч у Лондоні. Але завдяки реакції глядачів це стало початком їхньої історії кохання. У цій сцені перед початком зйомок він прошепотів мені смішну фразу. Він часто так робив. Він був веселим і добрим".
- Дженніфер Еністон (Рейчел): "Ми любили його дуже сильно. Він був частиною нашої ДНК. Нас завжди було шестеро. Це була обрана сім'я, яка назавжди змінила те, ким ми були і яким був наш шлях. Метті знав, що йому подобається смішити людей. Він казав, що якщо не чув сміху, то думав, що помре. Його життя буквально залежало від цього, і йому це вдавалося".
- Девід Швіммер (Рос): "Я ніколи не забуду твої бездоганні за подачею і вчасні жарти. Ти міг взяти речення з діалогу та трансформувати його на власний розсуд, у результаті чого виходило щось настільки оригінальне та несподівано смішне, що це дивує і досі".
- Ліза Кудров (Фібі): "Дякую, що кожен день ти змушував мене так сильно сміятися, що у мене боліли м'язи й сльози текли по обличчю. Дякую за твоє відкрите серце в шестисторонніх стосунках, які вимагали компромісу. І за безліч розмов. Дякую, що ти з'являвся на роботі, коли тобі було погано, але при цьому був абсолютно чудовим. Дякую за найкращі 10 років, які тільки можуть бути в людини. Дякую за довіру до мене".