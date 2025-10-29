Сержант Джеймс Доакс став частиною мем-культури й завірусився у всіх соцмережах. 24 Канал детальніше пояснить, що означає цей мем.

До слова Мем вийшов з-під контролю: як українські бренди використали тренд з дівчиною на лімузині

Сержант Доакс, який є одним з основних героїв серіалу "Декстер", уже не вперше стає мемом. Після виходу трилера в інтернеті завірусився уривок за його участі, де персонаж каже легендарну фразу: "Сюрприз, виб***ку"! (Surprise, motherf***ker!).

Уривок з "Декстера", що став мемом: дивіться відео онлайн

Та зараз Джеймс Доакс, якого зіграв Ерік Кінг, знову став об'єктом для жартів. Безкомпромісний сержант був єдиним, хто підозрював, що Декстер Морган щось приховує. Однак у нього не було жодних реальних доказів проти головного героя.

Тому його персонаж породив мем: "Відчуття, коли я знаю, що правий, але не можу цього довести".



Мем з героєм "Декстера" / Фото Reddit

Уперше він з'явився ще минулого року, а останнім часом подібні меми завірусилися ще сильніше. Люди жартують про речі, у яких вони впевнені, але не можуть цього довести.

Приклади мему / Скриншоти з Threads, соцмережі Х

Раніше ми розповідали про найдовші серіали, які можна дивитися роками. Вони пройшли випробування часом, адже транслюються понад 50 років.