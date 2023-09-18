Автори не мобілізовані й про війну нічого не знають, – оператор "Довбуша" про фільм "Юрик"
Український кінооператор та військовий Сергій Михальчук висловився про те, чи варто зараз знімати художнє кіно про війну. Маємо яскравий приклад ігрового фільму "Буча" та проєкту "Юрик", який уже вийшов і не лише розгнівав усіх маріупольців, а й сильно образив.
Ба більше, українці вважають, що таке кіно лише грає на руку ворогові, оскільки жорстокі злочини росіян подаються в легкій формі, не так, як це було насправді. У розмові з 24 Каналом Сергій поділився, що не бачив фільм, але категорично проти "Бучі" і "Юрика".
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Що військовий Сергій Михальчук думає про "Юрика"
На думку Сергія, треба взагалі заборонити такі речі. "І я впевнений, автори, якщо вони дотепер у професії, то вони не мобілізовані й про війну вони нічого не знають. Для них війна лише по списку "летять шахеди чи не летять". Війна набагато жорсткіша та драматичніша. І вона відбувається тут і сьогодні, на жаль", – наголосив він.
Знімати зараз про Бучу, знімати у Бучі – це аморально. Це моральне зґвалтування тих людей, що це пережили. Я бачив картинки скриншоти фільму "Юрик", тому я можу сказати точно, що це не має відношення до сучасної війни,
– сказав Сергій.
Як сказав оператор, це не зовсім розумна ідея. За його словами, тема Маріуполя дуже складна виробничо. "От якби мені сказали й дали такий самий бюджет, наприклад, як у нас був на "Довбуші", але вже після війни, то я б відмовився. По-чесному зробити це все неймовірно важко. Ми не зможемо показати той драматизм. У нас не вистачить художніх та технічних засобів. Я не хочу нікого засуджувати".
"Я думаю, що автори вже і так після цього розголосу зрозуміли свою помилку. І я щиро сподіваюся і думаю, що не будуть далі займатися такими речами. І нехай це буде наука для кінобізнесменів, ділків, щоб не чіпати на цей час таку тему", – підсумував він.Зауважте! Після прем'єри 24 серпня, "Юрик", який мав показати "дитину на війні", здійняв галас в мережі. Українці, зокрема маріупольці, розкритикували й нагадали авторам стрічки, "реальність була набагато жорсткішою, ніж її художнє осмислення". Творці видалили фільм з усіх ресурсів і працюють над новою версією.
За словами Сергія, зараз росіяни можуть кинути сотні мільйонів доларів в кіновиробництво, так, як вони зараз зробили з фільмом "Свідок" і ще наклепати таких штук сорок. "Ми цього зробити не можемо, але від нас і не треба. Не вимагається симетричних відповідей. Нам треба з ними воювати не на кінематографічному полі, а на військовому полі, реальному", – сказав він.