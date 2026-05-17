Кіно Фільми Легендарний український фільм, якому вже 65 років
17 травня, 12:25
3

Легендарний український фільм, якому вже 65 років

Марта Гнат
Основні тези
  • "За двома зайцями" — комедійний фільм 1961 року, режисер Віктор Іванов, знятий за п'єсою Михайла Старицького.
  • Фільм став класикою української комедії, поєднуючи сатиру, гумор і романтичну комедію, а його фрази стали крилатими.
Слухати новину 00:58 хв

"За двома зайцями" – це комедійни фільм, який знімали за мотивами однойменної п'єси Михайла Старицького. Стрічку створили у 1961 році на кіностудії імені Олександра Довженка.

Ця стрічка стала по-справжньому культовою. Її навіть показували школярам на уроках, а студентам – у вишах. Сьогодні фільму виповнилось вже 65 років, а він досі залишається культурним надбанням. Далі у матеріалі 24 Канал детальніше розповість про комедійний мюзикл.

Може зацікавити У якому фільмі зіграла LELÉKA, яка представляє Україну на Євробаченні-2026

"За двома зайцями" – що відомо про фільм?

Режисером виступив Віктор Іванов.

У головних ролях:

  • Олег Борисов – Свирид Петрович Голохвастов;
  • Маргарита Криницина – Проня Прокопівна;
  • Нонна Копержинська;
  • Микола Яковченко;
  • Таїсія Литвиненко – Химка;
  • Юрій Тимошенко.

Рейтинг IMDb: 8,0

Події відбуваються у старому Києві. Головний герой – цирульник Свирид Голохвастов, веселий, балакучий і дуже хитрий чоловік, який любить гарно вдягатися та жити за чужий рахунок.

Через борги Голохвастов вирішує одружитися з багатою Пронею Прокопівною – донькою заможних міщан. Проня мріє про "панське" життя й намагається виглядати дуже вишукано, хоча це часто виглядає смішно.

Одночасно Голохвастов залицяється до красивої бідної дівчини Галі. Він хоче і гроші отримати через шлюб із Пронею, і роман із Галею зберегти – тобто "впіймати двох зайців".

"За двома зайцями": дивіться фільм онлайн

Особливості фільму

  • Стрічка стала класикою української комедії.
  • Під час перегляду можна почути багато живої української мови, гумору та київського колориту.
  • Картина поєднує сатиру, народний гумор і романтичну комедію.
  • А образ Проні Прокопівни став культовим у радянському й українському кіно.
  • Ще що важливо: багато фраз із фільму стали крилатими.

Цікаві факти

  • Спочатку фільм зняли українською мовою, але довгий час була популярна лише російськомовна версія. Оригінальну українську фонограму відновили значно пізніше.
  • Стрічку знімали в історичних районах Києва – зокрема на Андріївському узвозі.
  • Маргарита Криницина настільки яскраво зіграла Проню, що ця роль стала головною у її кар'єрі.
  • Фільм вважають однією з найкращих українських комедій ХХ століття.
  • Назва "За двома зайцями" стала популярним висловом про людину, яка намагається досягти одразу двох цілей і зрештою програє.

Чому фільм став культовим?

На це повпливало багато факторів: яскраві персонажі, народний гумор, атмосфера старого Києва, неймовірна гра акторів і велика кількість цитат, які люди пам'ятають уже багато десятиліть.

Пов'язані теми:

Кіно
Фільми
Комедії
Українські фільми