За пів року перегляди українського контенту на Netflix склали 4 мільйони годин

У першому півріччі 2023 року глядачі з усього світу витратили близько 4 мільйонів годин на перегляд українських фільмів та серіалів на стрімінговій платформі Netflix.

Netflix визначив 18 214 найуспішніших міжнародних проєктів, серед яких українські творіння зайняли значущі позиції. Дізнайтесь, які українські кінокартини дивились найбільше.

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Перегляди українського контенту на платформі Netflix

Netflix випустив офіційний звіт щодо переглядів контенту протягом першого півріччя 2023 року. Стало відомо, що глядачі з усього світу витратили близько 4 мільйонів годин на перегляд українських фільмів та серіалів на цьому сервісі.

Загалом Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, і українські проєкти посіли серед них достойне місце,

– кажуть у FILM.UA Group.

Ось які українські проєкти відзначились:

комедійний політичний серіал "Слуга народу" ;

; воєнно-драматичний серіал "Я – Надія" ;

; драматичний серіал-епопея "І будуть люди" ;

; трагікомічний серіал "Спіймати Кайдаша" ;

; комедійна мелодрама "Свінгери" ;

; комедійна кінотрилогія "Скажене весілля" ;

; стрічка "Люксембург, Люксембург" ;

; мелодраматичний серіал "Новенька" ;

; документальний фільм "Зима у вогні" ;

; детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса: золото Песиголовця" ;

; комедійна драма "Я працюю на цвинтарі".

Українські стрічки на Netflix

Український кінематограф стрімко розвивається. Чимало успішних фільмів та серіалів показують на Netflix. Ось, які ще українські стрічки вийшли на Netflix:

1 грудня – "Мавка. Лісова пісня" ;

; 13 грудня – "Щедрик" ;

; 29 грудня – на Netflix вийде фільм "Довбуш".

Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів,

– написали на сторінці FILM.UA Group.