Журналісти назвали найбільший та найменший гонорар акторів за 2021 рік: рекордні суми
Джерело:Variety
Кіноіндустрія після пандемії коронавірусу поступово почала оговтуватись, тому зірки почали отримувати солідні гонорари за свою роботу. Найбільше вразила сума заробітку Деніела Крейга – і це не за "Джеймса Бонда", але ще більше вразив низький гонорар Паттінсона за "Бетмена".
Десять років тому голлівудські зірки знали, що їхнє місце у списку найкращих було надійним, коли фільми за їхньою участю ставали лідерами касових зборів. Але тепер ситуація кардинально змінилась, і успіх можна виміряти переглядом Netflix чи хорошою рекламою фільму на HBO Max.
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Цифрова революція, можливо, кардинально змінила ситуацію з кіноакторами, але, як кажуть журналісти авторитетного видання Variety, не сумуйте через фінансові звіти ваших улюблених акторів. Кінозіркам, як і раніше, добре платять за свою роботу, і часто вони можуть заробити набагато більше, залишивши "великі екрани" позаду і з головою занурившись у стримінг.
Багатій-Крейг
Найбільше з усіх вдалось заробити Деніелу Крейгу за роль у фільмі "Ножі наголо 2", який вийде у 2022 році. Детективна історія покаже продовження розслідування Бенуа Блана, якого зіграв Крейг. За роботу у фільмі йому заплатили 100 мільйонів доларів! Про шалений гонорар журналісти американських видань повідомляли ще у квітні 2021 року, проте тепер цифри підтвердились.
Відомо, що такий гонорар перевершив заробіток Деніела Крейга у фільмах про Джеймса Бонда. За даними Wikipedia, актор отримував приблизно 10 мільйонів доларів за кожну з 5 частин франшизи. Після зйомок "007: Не час помирати" Деніел Крейг оголосив, що це буде останнім його фільмом у "бондіані". Тоді автори проєкту збільшили зарплату актора, однак і це не змусило його залишитись у франшизі.
Деніел Крейг (праворуч) у фільму "Ножі наголо" (2019) / Фото "Планета кіно"
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Паттінсон "пасе задніх"
А от найменше "дісталось" 35-річному Роберту Паттінсону, який за роль Бетмена в однойменному фільмі отримав всього 3 мільйони доларів. Прем'єра стрічки запланована на 4 березня 2022 року, а в мережі фанати мали змогу оцінити перші кадри з ним.
Весь список гонорарів зірок можете побачити тут:
- Деніел Крейг, "Ножі наголо 2" – 100 мільйонів доларів;
- Двейн Джонсон, "Red One" – 50 мільйонів доларів;
- Вілл Сміт, "Король Річард" – 40 мільйонів доларів;
- Дензел Вашингтон, "Дрібниці" – 40 мільйонів доларів;
- Леонардо Ді Капріо, "Не дивися вгору" – 30 мільйонів доларів;
- Марк Волберг, "Spenser Confidential" – 30 мільйонів доларів;
- Дженніфер Лоуренс, "Не дивися вгору" – 25 мільйонів доларів;
- Джулія Робертс, "Leave the World Behind" – 25 мільйонів доларів;
- Сандра Буллок, "Загублене місто D" – 20 мільйонів доларів;
- Раян Гослінг, "Сіра людина" – 20 мільйонів доларів;
- Кріс Хемсворт, "Тор: Кохання та грім" – 20 мільйонів доларів;
- Бред Пітт, "Швидкісний потяг" – 20 мільйонів доларів;
- Майкл Б. Джордан, "Без каяття" – 15 мільйонів доларів;
- Том Круз, "Топ Ґан: Меверік" – 13 мільйонів доларів;
- Кіану Рівз, "Матриця: Воскресіння" – 12 – 14 мільйонів доларів;
- Кріс Пайн, "Підземелля драконів" – 11,5 мільйонів доларів;
- Роберт Паттінсон, "Бетмен" – 3 мільйони доларів.