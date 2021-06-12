Золота Дзиґа 2021: хто отримав престижну українську нагороду

21:17

Нарешті найкращі актори та режисери отримали свою золотисту статуетку кінопремії Золота Дзиґа 2021. Урочиста церемонія нагородження відбулася сьогодні, 12 червня. Які актори та режисери тримають вже в руках омріяну нагороду – читайте у матеріалі Kino 24.