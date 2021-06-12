Золота Дзиґа 2021: хто отримав престижну українську нагороду

Нарешті найкращі актори та режисери отримали свою золотисту статуетку кінопремії Золота Дзиґа 2021. Урочиста церемонія нагородження відбулася сьогодні, 12 червня. Які актори та режисери тримають вже в руках омріяну нагороду – читайте у матеріалі Kino 24.
Кінопремію Золота Дзиґа цьогоріч вручали у 23 номінаціях, серед яких є одна нова – Найкращий ігровий серіал. Уперше автори багатосерійних стрічок змагалися за золоту статуетку. Загалом на участь у п’ятій кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.
До теми Наталка Ворожбит стала переможницею кінопремії Золота Дзиґа 2021 в номінації "Відкриття року"
Список переможців кінопремії Золота Дзиґа 2021
Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – режисер Роман Болаян
Відкриття року – Наталка Ворожбит
Найкращий грим – Марія Петровська ("Безславні кріпаки")
Найкращий дизайн костюмів – Отенко Галина, Керо Марія ("Толока")
Найкращий звук – Барба Ігор, Петер Борис ("В. Сильвестров")
Найкращий монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида")
Найкраща робота художника-постановника – Одуденко Владлен ("Атлантида")
Найкраща музика – Антон Байбаков ("Черкаси")
Найкращі візуальні ефекти – Олексій Москаленко ("Атлантида")
Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський ("Погані дороги")
Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна ("Погані дороги")
Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Історія України за 5 хвилин"
"Історія України за 5 хвилин": дивіться онлайн
Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Бульмастиф"
Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит ("Погані дороги")
Найкраща операторська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")
Найкраща пісня – "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор Робот")
Новина доповнюється…