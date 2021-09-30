Нова ера "бондіани": 14 акторів, які могли б зіграти наступного Джеймса Бонда

"007: Не час помирати" стане останнім фільмом, у якому Деніел Крейг зіграє Джеймса Бонда. Таким чином, актор відкриє наступну еру "бондіани". Про акторів, які б могли стати "новим" Бондом – читайте на Kino 24.

28 вересня відбулася прем’єра фільму "007: Не час помирати" у Лондоні, сьогодні фільм виходить на великих екранах в Україні. Стрічка вже отримала схвальні відгуки і зараз увага прикута до того, хто ж таки стане наступним Бондом?

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Продюсерка фільму Барбара Брокколі сказала, що ми почекаємо до 2022 року, щоб з’ясувати це: "Час нам для того, аби зосередитися на найбільш ймовірних кандидатів, які візьмуть на себе культуву роль".

Наступним Бондом може стати хто завгодно: Том Гіддлстон, Реге-Жан Пейдж, Ідріс Ельба, Генрі Кавілл, Лашана Лінч, Кілліан Мерфі, Сем Г'юен, Дев Пател, Джеймс Нортон та інші. До слова, у інтерв’ю Radio Times Денієл Крейґ сказав, що жінки не мають грати роль Джейма Бонда. Актор пояснив свою думку тим, що "просто повинні бути кращі ролі для жінок і темношкірих акторів".

Хто може стати наступним Бондом: список акторів

Том Гарді

Очевидно? Може бути. Причина, через яку британський актор може зіграти "нового" Бонда – він успішно продемонстрував свої бойові навички у фільмах, зокрема у стрічках "Темний лицар повертається" та "Шалений Макс: Дорога гніву". Єдине, на що можуть звернути увагу – це його вік. Актору на момент знімання наступного фільму виповниться близько 50.



Том Гарді у фільмі "Веном" / Фото з Кіноріуму

Генрі Кавілл

Ще один лідер, якому надіти смокінг – не становитиме великих труднощів. У нього чарівна зовнішність, якою він завоює всіх прихильниць "агента 007". Кавілл навіть раніше пробувався на цю роль, у 2005 році, коли йому було всього 22 роки.



Генрі Кавілл у фільмі "Людина зі сталі" / Фото з Кіноріуму

Ідріс Ельба

Ідріс Ельба до біса крутий, чи не так? Тільки цього разу він має бути Бондом. А потім перегляньте його роботи: від "Мовчазного свідка", "Ганстера" до "Месники: Війна нескінченності", "Загін самогубців 2" і не тільки. Ельба продемонстрував свій значний талант у високобюджетних блокбастерах, кримінальних драмах та багато іншого. Саме "Лютер", британський серіал, у якому Ельба грає лондонського детектива, пропонує найбільш переконливий аргумент на користь того, щоб стати першим чорношкірим актором, що зіграв Бонда. Ельба на початку 2021 року сказав на Capital XTRA, що задоволений своєю долею: "Чутки про Бонда завжди переслідували мене".



Ідріс Ельба у стрічці "Лютер" / Фото з Кіноріуму

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Реге-Жан Пейдж

Пірс Броснан сказав Entertainment Tonight, що він буде "чудовим" вибором для заміни Бонда. Завдяки своєї ролі у "Бріджертонах", Пейдж заявив про себе і свій талант на весь світ. Тому й не дивно, що ми бачимо його серед претендентів.



Реге-Жан Пейдж у серіалі "Бріджертони" / Фото з Кіноріуму

Лашана Лінч

Лашана Лінч – та про кого говорили пошепки. Якби жінка стала Джеймсом Бондом – це б могло показати іншу сторону франшизи. У цьому випадку, це був би справжній новий "агент 007", однак без Джеймса Бонда в центрі уваги. Однак, творці серіалу та й сам Денієл Крейґ, налаштовані так, що Бондом має залишитися чоловік. Продюсер Барбара Брокколі сказала Press Association (H/T The Independent), що "Джеймс Бонд – чоловічий персонаж".

у новому фільмі "007: Не час помирати".



Лашана Лінч у фільмі "Капітан Марвел" / Фото з Кіноріуму

Кілліан Мерфі

Хороший секретний агент повинен бути майстром на всі руки. Кілліан Мерфі всіх переконав у бездоганній грі: від драматичної головній ролі в "Гострих картузах" до учасника хорора у "Тихому місці 2". І це всього лише недавні проєкти. Тому не дивно, що Мерфі в кадрі, щоб зіграти Джеймса Бонда – у нього є бойові навички, зовнішній вигляд, стиль і майже все, що коли-небудь асоціювалося з цією роллю. Єдине – чи дійсно Мерфі зможе утримати франшизу? Він ніколи не привертав до себе загальної уваги, частіше граючи химерного другорядного гравця, ніж головного героя.



Кілліан Мерфі у стрічці "Гострі Картузи" / Фото з Кіноріуму

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Сем Г'юен

Кожен, хто бачив Сема Г'юена в SAS: Red Notice знатиме, що шотландець з комфортом поєднує м'яку чутливість Денієла Крейґа з сучасними бойовим мистецтвом, необхідними для того, щоб бути героєм тотального бойовика. Сем Г'юен сказав Esquire: "Він (Джеймс Бонд – Кіно 24) – чудовий персонаж". Однак, у свої 41 рік Г'юен ризикує потрапити в категорію "недостатньо енергійних, щоб очолити нову серію бойовиків протягом наступних 20 років" – категорію, в яку, на думку багатьох спекулянтів, швидше за все потрапить наступний Джеймс Бонд.



Сем Г'юен у стрічці "Бладшот" / Фото з Кіноріуму

Річард Медден

Річард Медден, безумовно, відповідає зразку наступного Бонда: впізнаваний актор, який зіграв у серіалах "Грі престолів" та "Охоронець" – а це висококваліфіковані постановки, які повинні змусити продюсерів франшизи розглядати його як потенційного Бонда.



Річард Медден у фільмі "Гра престолів" / Фото з Кіноріуму

Дев Пател

"Легенда про Зеленого лицаря" закріпила за Пателем статус одного з головних світочів Голлівуду. У розмові з Total Film Патель прокоментував те, що його "зв’язали" з Бондом: "Я не знаю, чому так, але, думаю, це слід сприйняти як комплімент".



Дев Пател у стрічці "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото з Кіноріуму

Том Гіддлстон

Тому Гіддлстону може не вистачати фізичної присутності Денієла Крейґа або Шона Коннері, але вам досить поглянути на його головну роль у мінісеріалі "Нічний адміністратор", щоб зрозуміти, чому він створений спеціально для того, щоб стати наступним Бондом.



Том Гіддлстон у серіалі "Локі" / Фото з Кіноріуму

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Джеймс Нортон

Якщо вірити букмекерам, Джеймс Нортон дуже близько до того, щоб стати наступним Бондом, Доктором Хто або обома відразу.



Джеймс Нортон у фільмі "Маленькі жінки" / Фото з Кіноріуму

Генрі Голдінг

"Це можливість для змін", – сказав Генрі Голдінг The Guardian ще у вересні 2020 року, коли його запитали про Джеймса Бонда. "Будь то жінка, чоловік, бі, гей, натурал, транс, азіат, темношкірий, латина". Голдінг міг стати частиною цієї хвилі змін, ставши першим азійським актором, що зіграв Бонда. Він уже створив солідне резюме, знявшись у фільмах "Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо, "Шалено багаті азіати", "Джентльмени" і "Минуле Різдво". Можливо, кожна з них демонструє різні сторони актора, від героя бойовика до "ніжного серця".



Генрі Голдінг у фільмі "Шалено багаті азіати" / Фото з Кіноріуму

Джеймі Белл

Від Біллі Елліота до Джеймса Бонда? Джеймі Беллу міг би взяти на себе цю роль. Тим, хто знає його тільки з "Фантастичної четвірки" у 2015 році, варто поцікавитися стрічками: "Крізь сніг" та "Рокетмен". Беллу ще належить зіграти головну роль у блокбастері – можливо, Бонд нарешті зможе ним стати.



Джеймі Белл у фільмі "Крізь сніг" / Фото з Кіноріуму

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Ден Стівенс

Чи може Стівенс бути по-справжньому Бондом? Що ж, подивіться на роботу актора в "Легіоні", спін-офі "Людей Ікс", і ви побачите потенціал інтроспективного, але шаленого агента 007. Або, що ще краще, подивіться фільм Netflix "Євробачення", щоб не залишалося сумнівів.



Ден Стівенс у фільмі "Легіон" / Фото з Кіноріуму

Сюжет "007: Не час помирати"

У новому фільмі Джеймс Бонд оселиться на Ямайці, де насолоджуватиметься прекрасними краєвидами на океан. Однак, тихі будні спецагента перерве візит його колишньої колеги Фелікс Лейтер. Жінка розповість про таємниче зникнення науковця, який може виготовити потужну зброю, що знищить цілі міста. У пошуках фізика Джеймс Бонд зіткнеться з лиходієм нового покоління, який використає надсучасну техніку проти агента.

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