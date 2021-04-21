Актриса "Бріджертонів" заявила, що Кардашяни повпливали на серіал: курйозна реакція Кім Кардашян

Поки автори серіалу "Бріджертони" готуються до зйомок 2 сезону, актриси розкривають нові деталі стрічки. Так, Нікола Кохлан заявила, що родина Кардашян надихала її на створення образу. На це курйозно відреагувала Кім.

Заява Ніколи Кохлан

У серіалі "Бріджертони" Нікола Кохлан з'явилась в образі Пенелопи Фетерінгтон. Родина цієї героїні не є дружньою, а мама дівчини робить все для того, аби її доньки виглядали яскраво на балах та привертали увагу кавалерів.

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Виявилось, що актриси, які зіграли персонажів родини Фетерінгтон, надихались прикладом сім'ї Кардашян.

Ви знали, що Кардашяни були величезним натхненням для Фетерінгтонів, і ми постійно говорили про них під час наших примірок? Бо я відчуваю, що вона (Кім Кардашян, – 24 канал) повинна це знати,

– написала Нікола Кохлан.

Курйозна реакція Кім Кардашян

Повідомлення у твітері отримала Кім Кардашян, яка, як виявилось, є палкою прихильницею серіалу "Бріджертони". Вона не втрималась від коментаря та емоційно написала, що не здогадувалась ніколи про це. При цьому блогерка не стримувала свого захвату і нагадувала справжню фанатку. Користуючись зірковістю, Кім Кардашян ще й напросилась до актрис серіалу на примірку костюмів для 2 сезону шоу, чим розсмішила мережу.

Що? Я така схвильована! Цей твіт надіслали мені у груповий чат "Бріджертонів"! Чи можу я прийти на примірку до вас? Це зробило б все моє життя! Люблю тебе, Леді Ві,

– зазначила Кім Кардашян.

На таке емоційне звернення багатійки Ніколі Кохлан залишалось лише запросити фанатку на примірку. Це актриса зробила із задоволенням, зазначивши, що має спільного дизайнера з Кім Кардашян.

Коротко про серіал "Бріджертони"