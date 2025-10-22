Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. У матеріалі – подробиці справи.

Який запобіжний захід обрали Андрію Білоусу?

Засідання щодо обрання запобіжного заходу розпочалося 21 жовтня, однак його згодом відклали, щоб сторона захисту мала змогу ознайомитися з матеріалами справи. Прокурор наполягав на триманні під вартою, і суд задовольнив це клопотання.

Таким чином, Андрій Білоус перебуватиме під вартою до 17 грудня. Сам режисер рішення суду наразі не коментував. Із зали засідання його вивів конвой.

У чому звинувачують Андрія Білоуса?