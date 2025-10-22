Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. У матеріалі – подробиці справи.
Який запобіжний захід обрали Андрію Білоусу?
Засідання щодо обрання запобіжного заходу розпочалося 21 жовтня, однак його згодом відклали, щоб сторона захисту мала змогу ознайомитися з матеріалами справи. Прокурор наполягав на триманні під вартою, і суд задовольнив це клопотання.
Таким чином, Андрій Білоус перебуватиме під вартою до 17 грудня. Сам режисер рішення суду наразі не коментував. Із зали засідання його вивів конвой.
У чому звинувачують Андрія Білоуса?
- Згідно з інформацією правоохоронних органів, ще з 2017 року Білоус систематично примушував студенток до статевих стосунків без їхньої згоди.
- За словами свідків, він вчиняв сексуальне насильство.
- Офіційно режисера підозрюють у зґвалтуванні. У тому числі дівчат неповнолітнього віку.
- Сам Андрій Білоус не визнає своєї провини.
- Режисер вважає нинішні звинувачення проти нього "замовною кампанією", метою якої, за його словами, є дискредитація та усунення його з посади керівника "найуспішнішого театру".