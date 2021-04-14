Netflix продовжив один із найуспішніших серіалів на 3 і 4 сезони

Не встигли автори серіалу "Бріджертони" підготуватись до зйомок 2 сезону, як Netflix оголосив, що проєкт продовжать ще на 3 і 4 частини. Оприлюднили заяву у стилі однієї з героїнь стрічки.

У твітері "Бріджертонів" з'явився лист від леді Вістлдоун, в якому йшлось про те, що стрічка не завершиться 2 сезоном. Деталі нових проєктів поки вирішили тримати у секреті.

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Цій авторці доведеться більше купити чорнил, – додали гумору в офіційну заяву автори "Бріджертонів".

Прокоментували продовження стрічки і в компанії Netflix. Віцепрезидентка по глобальному телебаченню Бела Баджарія розповіла, що від початку знала про успіх серіалу. Через мільйонні перегляди на стрімінговій платформі цю історію вирішили продовжити не на 1 сезон.

"Бріджертони" збили нас із ніг. Творча команда, яку очолила продюсерка Шонда Раймс, знала матеріал і поставила красиву, емоційну, романтичну драму. У них є захопливі плани на майбутнє, і ми думаємо, що глядачі будуть продовжувати мліти від цього шоу. Ми плануємо працювати в "Бріджертонами" надовго", – наголосила представниця Netflix.

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