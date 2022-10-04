Лейнор насправді живий, а Рейніра – дружина Деймона: огляд 7 серії "Дому Дракона"

З кожною серією переглядати "Дім Дракона" стає ще цікавіше. 2 жовтня на HBO Max і 3 жовтня на Megogo вийшов 7 епізод. Редакція Кіно 24 вже переглянула нову серію "Дріфтмарк" і готова поділитися враженнями.

На нашу думку, 7 серію можна назвати однією з найсильніших першого сезону. Попри обурення глядачів щодо "темної картинки", вона дуже вразила динамічним сюжетом та вчинками героїв.

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"Дім Дракона" 1 сезон 7 серія – огляд

Через приголомшливий дует Рейніри та Алісенти, харизми їхніх дітей та "з’єднання у крові" Рейніри та Деймона – не можливо було відвести погляд.

На початку сьомої серії ми дізналися, що Лайна, дружина Деймона, все-таки померла під час пологів. Після похорону, який з погляду драматизму майже не поступається звичайному весіллю Вестероса, принцеса Рейніра відчуває, що їй потрібно зміцнити своє становище. Її відносини з королевою Алісент гірше, ніж будь-коли, а Візеріс з кожним днем ​​все ближче і ближче до смерті. Рейніра розуміє, що коли король, її батько, помре, війна з Алісент та її дітьми за Залізний трон стане ще потужнішою.

Рейніра та Алісент у "Домі Дракона" / HBO Max

Деймон і Рейніра нарешті продовжують свої стосунки, а глядачі шаленіють від їхньої хімії. Рейніра продумує план, який в результаті передбачає вийти заміж за Деймона. Але тут треба "ліквідувати" її чоловіка – Лейнора. У кадрі ми бачимо, що він помирає під час дуелі, але це не так. Насправді він втік зі своїм коханцем на кораблі.

Рейніра та Деймон у "Домі Дракона" / HBO Max

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Тим часом батько Алісент Хайтаєр, Отто, повертається в королівську гавань. Він продовжує змовлятися зі своєю дочкою, щоб зробити її сина королем Залізного трону. У той час як її старший син, Ейгон, як і раніше, насолоджувався жінками, мастурбуванням й вином, Еймонд, схоже, росте як воїн. У цій серії ми бачимо ефектне протистояння його брату. Після цього Ейгон залишається з одним оком, а його мати Алісент на чергових зборах показує себе у всій красі, розпалюючи ворожнечу. Візеріс продовжує підтримувати Рейніру та закривати очі на справжнє походження її дітей. А якщо ще хтось спробує обговорювати синів його доньки – залишиться без язика.



Отто у серіалі "Дім Дракона" / HBO Max

7 епізод направду був дуже потужним і динамічним. Сезон знаходиться за три серії до фіналу.

Графік наступних серій

Наступна 8 серія "Дому Дракона" вийде 9 жовтня на НВО Мах і 10 жовтня на Megogo в українській озвучці.

Епізод 8 "Володар припливів" – 9 жовтня;

Епізод 9 "Зелена Рада" – 16 жовтня;

Епізод 10 "Чорна королева" – 23 жовтня.

"Дім Дракона" 8 серія: дивіться прев’ю

Нагадаємо, "Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

Редакція Кіно 24 уважно спостерігає за прем’єрою і після перегляду ділиться своїми враженнями. Зокрема про серіал ми підготували вже декілька цікавих матеріалів:

Чим вразив перший епізод серіалу. І що найбільше шокувало глядачів – у коротенькому огляді;

Про душевні розмови та прогулянки у красивих садах з ефектною комп’ютерною графікою читайте у другому епізоді "Дому Дракона";

А ось першого сина Ейгона та про стосунки Візеріса та Рейніри дізнавайтесь у третій серії;

У 4 серії були доволі інтимні сцени, зокрема між Рейнірою, Деймоном та сером Коулом.

У 5-му епізоді ми побачили весілля Рейніри та дізналися про хворобу Візеріса.

6 серія показала значний стрибок у часі, вперше показали трьох дітей Рейніри у виконання Емми Д’Арсі, а Алісент, в якому перемтілилася Олівія Крук.

Що відомо про другий сезон "Дому Дракона"

До того ж серіал на 5 день після прем’єри продовжили на другий сезон. Як відомо, що режисер Мігель Сапочник, який раніше працював над дев’ятим епізодом "Гри престолів" "Битвою Бастардів" у 6 сезоні, пішов у відставку. Замість нього над другим сезоном "Дому Дракона" працюватиме Алан Тейлор.

Зйомки нового сезону розпочнуться вже навесні 2023 року.

Рейніра та Алісент у "Домі Дракона" / HBO Max