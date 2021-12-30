Емма Вотсон зізналася, що була без тями закохана у зірку Гаррі Поттера

Емма Вотсон зізналася, що була шалено закохана у зірку Гаррі Поттера – Тома Фелтона. Ми вже чули про їхній роман у 2019 році. Однак, днями, актриса ще раз наголосила про свою велику підліткову любов.

На жаль, коли Емма була закохана у Тома, він їй не відповів взаємністю. Сьогодні актрисі 31 рік і, перед прем’єрою спецепізоду про Гаррі Поттера, вона знову зізналася у своїх почуттях.

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У віці від 10 до 12 років я без тями була закохана у Тома Фелтона. Він був таким крутим. Він точно знав, що я була закохана, але називав мене сестрою. Моє серце розбите досі,

– поділилася вона.

Нагадаємо, 1 січня на HBO Max вийде спеціальний епізод, присвячений річниці культової франшизи про Гаррі Поттера. З приводу цього Емма Вотсон написала у своєму інстаграмі, що сумує за своїми колегами та подякувала фанатам.

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Спецепізод покликаний "віддати шану всім, на чиє життя вплинув цей культурний феномен".

У новому фільмі покажуть, як актори легендарної поттеріани знаходяться в оригінальних декораціях Гоґвортсу. Окрім цього вони розкажуть про історію створення стрічок та деталі зйомок.

В епізоді знімуться всім відомі та улюблені актори: Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Ґрінт, Томас Фелтон, Бонні Райт та інші.

Спершу говорили, що авторку книжок про Гаррі Поттера – Джоан Роулінг – не запросили до участі у зйомках через її скандальні висловлювання про трансгендерів. Однак, вона все-таки братиме участь у шоу.

Шанувальники вже мали змогу побачити тизер, трейлер і два постери: на першому показали головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс, а на другому – персонажів у новорічній атмосфері, дивовижних свічок, які літають і прикрашені ялинки.

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