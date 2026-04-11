У цей святковий час удома зазвичай збирається вся сім'я. 24 Канал розповість, які фільми подивитися з рідними у суботу перед Великоднем.

Що подивитися у суботу перед Великоднем усією сім'єю?

"Пригоди Паддінгтона" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Ведмежа Паддінгтон живе у джунглях Амазонки. Проте одного разу стається сильний землетрус і він вирушає до Англії – тітка розповідала тварині історії про те, як там живуть люди.

Паддінгтон прибуває на залізничний вокзал і зустрічає родину Браунів. Вони вирішують забрати ведмежа додому. Однак про нього дізнається Мілісент і тепер хоче поповнити твариною свою колекцію.

"Мавка. Лісова пісня" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У фільмі розповідається про Мавку – душу та берегиню лісу. Життя дівчини змінює зустріч з талановитим музикантом Лукашем, адже у неї виникають почуття до хлопця. Головна героїня повинна зробити складний вибір: й надалі захищати ліс чи поринути у кохання.

"Чарлі та шоколадна фабрика" (2005)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Кондитер Віллі Вонка оголошує конкурс. Він заховав Золоті квитки у п'яти плитках шоколаду. Той, хто знайде їх, відправиться на екскурсію кондитерською фабрикою й отримає довічний запас солодкого.

Одним із тих, хто отримує Золотий квиток, стає Чарлі Бакет, який виріс у бідній сім'ї. Разом з іншими дітьми він потрапляє у чарівний кондитерський світ, але екскурсія обертається справжнім випробуванням.

