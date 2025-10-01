Це історія про заборонений роман між Ноа і її зведеним братом Ніком. Усе розпочалося, коли дівчина переїхала в особняк чоловіка своєї матері Вільяма Лейстера. Сьогодні редакція Кіно 24 розповість, які фільми подивитися, якщо сподобалась "Моя провина".

Фільми, схожі на "Моя провина": добірка

"Крізь моє вікно" (2022)

У фільмі розповідається про Ракель, яка закохана у свого багатого сусіда Ареса. Довгий час дівчина не наважувалась поговорити з ним, однак така можливість з'явилась, коли хлопець почав користуватися її Wi-Fi. Так, між головними героями зав'язуються стосунки, однак їхня історія виявляється непростою.

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер онлайн

"Думка про тебе" (2024)

Це романтична комедія, режисером якої став Майкл Шоуолтер. Сценарій до стрічки писали на основі роману Робінн Лі. Головні ролі виконали Енн Гетевей і Ніколас Голіцин. У фільмі розповідається про 40-річну матір-одиначку Сорен і 24-річного вокаліста популярного бойз-бенду Хейза, які закохуються одне в одного.

"Думка про тебе": дивіться трейлер онлайн

"Тату на серці" (2025)

Студентка-медикиня з заможної родини Шоу Лендон давно має почуття до бунтівного тату-майстра Рула Арчера, однак він не відповідає взаємністю. Якось героям доводиться зіткнутися з прихованими почуттями. Чи може їхнє кохання витримати розбіжності у світоглядах, очікуваннях сім'ї, внутрішні страхи?

"Тату на серці": дивіться трейлер онлайн

