Гаррі Поттер 20-та річниця: опублікували перший трейлер спецепізоду про повернення до Гоґвортсу

Творці нового спецепізоду про Гаррі Поттера нарешті презентували довгоочікуваний перший трейлер фільму, де показали дивовижні кадри ретроспективи. Прем’єра "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) відбудеться на HBO Max 1 січня 2022 року.

У новому епізоді знялися Денієл Редкліфф (Гаррі Поттер), Емма Вотсон (Герміона Ґрейнджер), Руперт Ґрінт (Рон Візлі), Томас Фелтон (Драко Мелфой), Бонні Райт (Джині Візлі) та інші. У фільмі також візьме участь Кріс Коламбус, режисер перших частин "Гаррі Поттера", але не запросили Джоан Роулінг через її висловлювання щодо трансгендерів.

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У трейлері показали щасливих Гаррі, Герміону, Рона. Вони усміхаються і вітаються одне з одним. Також у кадрах можна зауважити й інших персонажів, які згадують деталі зйомок і показують відео з гримерки Волдеморта.

Що цікаво, за перші 20 хвилин трейлер переглянуло понад 11 тисяч користувачів!

"Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу" 2022: дивіться трейлер

Що відомо про спеціальну ретроспективу до 20-ї річниці Гаррі Поттера

Спецепізод покликаний "віддати шану всім, на чиє життя вплинув цей культурний феномен".

У новому фільмі покажуть, як актори легендарної поттеріани знаходяться в оригінальних декораціях Гоґвортсу. Окрім цього вони розкажуть про історію створення стрічок та деталі зйомок.

В епізоді знімуться всім відомі та улюблені актори: Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Ґрінт, Томас Фелтон, Бонні Райт та інші.

Важливо зауважити, що авторку книжок про Гаррі Поттера – Джоан Роулінг – не запросили до участі у зйомках. Все через її скандальні висловлювання про трансгендери. У мережі обурюються з цього приводу, однак творці фільму кажуть, що покажуть архівні фото за її участю.

Шанувальники вже мали змогу побачити тизер і два постери: на першому показали головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс, а на другому – персонажів у новорічній атмосфері, дивовижних свічок, які літають і прикрашені ялинки.