У березні у Брюса Вілліса діагностували афазію. Це розлад мовлення через ураження мозку. Проте, актор знаходить час, аби відпочити з друзями.

Читайте також "Моє горе може паралізувати": як дружина хворого Брюса Вілліса справляється з труднощами у сім’ї

Брюс Вілліс у Каліфорнії

У суботу зірку "Міцного горішка" сфотографував папараці в районі Лос-Анджелеса, коли він снідав з другом. На фото 67-річний Вілліс постав у чудовій формі, зовсім не змінившись після виявленої хвороби.

Для сніданку з другом він вибрав повсякденне вбрання: білу сорочку з коротким рукавом на ґудзиках, сірі штани та пару синіх кросівок. Свій образ актор доповнив бейсболкою.

Брюс Вілліс в Лос-Анджелесі / Фото People

Нагадаємо, минулого місяця Вілліса побачили шанувальники під час гри на губній гармоніці у компанії бойфренда своєї дочки Румер Вілліс. Музичне відео його дружина Емма поширила в інстаграмі.

Їхній талант говорить сам за себе. Я просто залишу це тут,

– написала 44-річна Емма.

Брюс Вілліс з хлопцем доньки Томас​ом: дивіться відео

Що відомо про хворобу Вілліса

У березні родина Вілліса повідомила у соціальних мережах, що актор "піде" зі своєї акторської кар'єри після того, як йому поставили діагноз "афазія".

"Ми всією сім'єю хотіли повідомити чудовим прихильникам, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз афазія, що впливає на його когнітивні здібності, – написали вони. Унаслідок цього і з великою увагою Брюс йде з кінокар’єри, яка так багато для нього означала".

У повідомленнях його сім'ї йшлося про те, що це "справді складний час" для всіх, "і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття та підтримку".

Нещодавно Брюса Вілліса також сфотографувала 10-річна донька Мейбел Рей, коли він прогулювався парком разом з дружиною.