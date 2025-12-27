Найкращі інтерв'ю 2025 року, які ви могли пропустити

-

До закінчення 2025 року залишилися лічені дні. Поки всі підбивають підсумки, ми також не залишаємось осторонь. За цей рік ми провели чимало розмов і онлайн, і наживо. І всі їх тепер зібрали в одному матеріалі.

Що розповідали актори улюблених серіалів цього року – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Найпопулярніші серіали 2025 року, які подивились мільйони людей по всьому світу

Досі мрію про велику роль у великому кіно, – інтерв'ю з Євгеном Лісничим про зйомки та особисте життя

Повне інтерв'ю читайте тут

"Я засуджую будь-які неправомірні дії, чи харасмент, чи зловживання владою над студентами. Вважаю зайвим і недоцільним будь-яке втручання в особисте життя студента чи його зовнішність".



Інтерв'ю з Євгеном Лісничим / Колаж 24 Каналу

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Кіно 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції Кіно 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу в театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

"Жіночий лікар", українське кіно та думки про мобілізацію: відверте інтерв'ю зі Славою Красовською

Повне інтерв'ю читайте тут

"Мені здається, що у нас не вистачає, в хорошому сенсі цього слова, власної пропаганди. На превеликий жаль, інформаційно-культурну війну ми програли давно: ворог уже насадив нам свої наративи та культурні маркери. І, не маючи власної пропаганди, а можливо, навіть трохи романтизації військових – такого мистецького возвеличення цих постатей, ми втрачаємо важливий пласт культурної підтримки".



Інтерв'ю зі Славою Красовською / Колаж 24 Каналу

Про українські серіали, "Холостяка" і стосунки з актором: відверта розмова з Анастасією Іванюк

Повне інтерв'ю читайте тут

"Відверті сцени самі по собі не проблема. Це такий самий інструмент у кіно, як драматичні монологи чи сцени бійок. Все залежить від того, навіщо ця сцена історії. Якщо вона виправдана драматургічно і подана зі смаком, я ставлюся до цього професійно. Але для мене важливо, щоб була етика процесу: закритий майданчик, чіткі межі, повага між партнерами та координація з режисером. Табу є лише одне – безсенсовий епатаж або експлуатація тіла замість сенсу".



Інтерв'ю з Анастасією Іванюк / Колаж 24 Каналу

"Батьківські збори", зйомки доньки в кіно та улюблені фільми: інтерв'ю з актором Андрієм Ісаєнком

Повне інтерв'ю читайте тут

"Критикувати легко, спробуйте самі". Треба підтримувати українське кіно! Багато є не дуже якісних стрічок, але все одно ми ще на стадії навчання, це довгий процес. Вже з'являються класні сценаристи, тому все попереду. І взагалі, мистецтво – це не об'єктивна, а суб'єктивна думка: комусь подобається, комусь ні".



Інтерв'ю з Андрієм Ісаєнком / Колаж 24 Каналу

Роль у фільмі "Сірі бджоли" та продовження історії Кайдашів: інтерв'ю з Віктором Ждановим

Повне інтерв'ю читайте тут

"У 2014 році я виїхав з Донецька. Це вибір кожного. Кожен з нас робить те, що вважає за необхідне".



Інтерв'ю з Віктором Ждановим / Колаж 24 Каналу

Серіал "Агентство", робота в Україні та сім'я: відверте інтерв'ю з актором Олександром Рудинським

Повне інтерв'ю читайте тут

"Було б чудово, якби це відчуття – бути важливим для глядача – збереглося і через п'ять, і через десять років. Це складне завдання, адже кожен новий рік вимагає дивувати: спершу себе, а потім і свою аудиторію. З кожною роллю це стає дедалі складніше, але бажання є. Побачимо, які матеріали принесуть нові ідеї".



Інтерв'ю з Олександром Рудинським / Колаж 24 Каналу

Про фільм "Каховський об'єкт", війну та Маріуполь: інтерв'ю з актором-воїном Володимиром Ращуком

Повне інтерв'ю читайте тут

"Сил і засобів у ворога достатньо для того, щоб надалі атакувати. Ми мусимо стояти самі за себе, бо за нас ніхто не заступиться".



Інтерв'ю з Володимиром Ращуком / Колаж 24 Каналу

Про фільм "Батьківські збори", особисте життя та популярність: інтерв'ю з Анастасією Цимбалару

Повне інтерв'ю читайте тут

"Критикувати завжди легше, ніж створювати. Українське кіно сьогодні тільки формується, шукає свою мову, свою енергію, своїх героїв. І це природно, що на цьому шляху будуть помилки, спроби, експерименти, які не завжди ідеально сприймаються. Але саме з цього народжується нова якість. Тому я б попросила дати українському кіно шанс. Дати можливість розвиватися. Підтримка глядача – надзвичайно важливий стимул для авторів, акторів, режисерів. І чим більше глядач буде цікавитися, приходити в кінотеатри, ділитися враженнями, тим швидше наше кіно стане конкурентним у світі".



Інтерв'ю з Анастасією Цимбалару / Колаж 24 Каналу

"Мавка․ Справжній міф" – найочікуваніший фільм 2026 року: інтерв'ю з головною героїнею

Повне інтерв'ю читайте тут

"Свою Мавку я намагалася зробити такою, що дуже чітко відчуває простір довкола. Вона постійно намагається зрозуміти й відреагувати на кожну мить. Вона – дуже чутлива. І я не знаю, що вийде в результаті, але намагалася бути чесною передусім із собою, створюючи цей образ".



Інтерв'ю з Аріною Бочаровою / Колаж 24 Каналу

Найгірше – це байдужість, – інтерв'ю з акторкою "Малевича" про кіно і театр під час великої війни

Повне інтерв'ю читайте тут

"Мені хотілося б, щоб ми були уважні одне до одного. Я навіть собі це кажу. Буває так, що ти кудись біжиш, а не помічаєш, що відбувається поруч, чи з твоїми друзями, чи колегами. Ти втомлюєшся і наче допомагаєш, але всередині все руйнується. Тому треба давати собі час, бути з собою чесним щодо того, що ти насправді відчуваєш, наскільки ти можеш бути корисним: може, тобі зараз треба якась допомога".



Інтерв'ю з Мариною Кошкіною / Колаж 24 Каналу

Сучасні вистави змушують замислитися, – інтерв'ю з актором театру імені Марії Заньковецької

Повне інтерв'ю читайте тут

"Коли ми ходимо в театр не раз-два на рік, а частіше, починає формуватися особистість. Коли спілкуємось з людьми, які розповідають про вишитий одяг, українські традиції тощо, починаємо в це закохуватися. І це чудово! Театр – це нове дихання, нові емоції. Кінотеатр ніколи не дасть вам тієї енергії, яка йде зі сцени театру. Те, що людина побачила в театрі, не відпускає її ще довго. Театр не просто лікує, він формує".



Інтерв'ю з актором Олегом Пригодою / Колаж 24 Каналу

Скандал із "Раша гудбай", сім'я та війна: інтерв'ю із зіркою "Жіночого лікаря" Андрієм Ісаєнком

Повне інтерв'ю читайте тут

"У 22-му, коли почалось повномасштабне вторгнення, я пішов до військкомату, не чекаючи на повістку. І з огляду на мою волонтерську діяльність мені сказали, що тут я більше користі принесу, ніж там. Я продовжив займатися волонтерством і культурною діяльністю, і вважаю, що це насправді зараз важливо. Не цураюся нічого: якби сказали – йди на фронт, я б пішов".



Інтерв'ю з Андрієм Ісаєнком / Колаж 24 Каналу

"Він створений Богом": інтерв'ю з Марком Дроботом – виконавцем ролі Івасюка у "Червоній руті"

Повне інтерв'ю читайте тут

"Ця людина постійно жила серцем. Я це відчуваю, саме тому він мені дуже близький. Бо все своє творче життя я живу лише серцем. Якщо не відчуваю, то нічого не можу робити. Мені здається, що люди серця – справжні".



Інтерв'ю з Марком Дроботом / Колаж 24 Каналу

Про депресію, коханого, українізацію: щира розмова із зіркою "Парочки слідчих" Юлією Буйновською

Повне інтерв'ю читайте тут

"Якщо ви відчуваєте натяк на те, що ви в червоній зоні, то треба терміново летіти до свого психолога (якщо він у вас хороший) або до психотерапевта. Психотерапевтом може бути лише лікар-психіатр. І тоді він може призначити вам або медикаментозне лікування, або лікування в терапії. Я буду на цьому наголошувати, що все-таки ви можете підтримувати свій стан, але перше, що треба зробити, – звертатися до лікаря. А потім, звісно, підтримувати свій стан спортом, тим паче йогою. Не забувати про прогулянки. Мене все заново вчили: як жити, як ходити, як дихати. Мене Єгор водив по 5 хвилин гуляти, тому що я здавалась".



Інтерв'ю з Юлією Буйновською / Колаж 24 Каналу

Фільм "Дім за склом", шароварщина в кіно, мовне питання: інтерв'ю з акторкою Іриною Островською

Повне інтерв'ю читайте тут

"От що в голові в батьків, які розмовляють з дитиною не мовою країни, в якій живуть? Для мене це два варіанти: або вони планують виїжджати до Росії, або чекають "російського міра" тут. Інакше для чого дитині мова, яку вона ніде не зможе використати?"



Інтерв'ю з Іриною Островською / Колаж 24 Каналу

Про харасмент в університетах, кіно та мову: розмова із зіркою "Спіймати Кайдаша" Дариною Фединою

Повне інтерв'ю читайте тут

"Вибачте, але вважаю людей, які не бачать проблеми в російській мові, недалекими".



Інтерв'ю з Дариною Фединою / Колаж 24 Каналу

"Жіночий лікар", новий серіал і благодійні бранчі: щире інтерв'ю з акторкою Анастасією Цимбалару

Повне інтерв'ю читайте тут

"Мені цікаво спробувати свої сили у повнометражному кіно. Дуже хочеться, щоб це був змістовний, потрібний зараз матеріал – сценарій, заради якого захочеться змінюватися, перевтілюватися й не шкодувати себе. Сподіваюся, що такий трапиться на моєму шляху".



Інтерв'ю з Анастасією Цимбалару / Колаж 24 Каналу