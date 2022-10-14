Про українізацію, Собчак та стосунки з дружиною: відверте інтерв’ю з Тарасом Цимбалюком

Тарас Цимбалюк, відомий за ролями у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та "Кава з кардамоном", з початку війни зайнявся волонтерською діяльністю. Свою популярність та медіапростір актор використовує для того, аби щодня наближати нашу перемогу. Про волонтерство, "лагідну" українізацію, стосунки з дружиною та тещу, яка повернулася в окупацію, – читайте в інтерв’ю з Тарасом Цимбалюком.

Наприкінці лютого Тарас Цимбалюк зайнявся волонтерською діяльністю. Крім цього, він, як і більшість українських свідомих зірок, намагався донести росіянам правду, однак потім зрозумів, що все марно. І свою увагу зосередив лише на допомозі ЗСУ, нашим захисникам.

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Тарас долучився до організації благодійного аукціону act_lots, мета якого зібрати 5 карет швидкої допомоги, ціна однієї – 10 тисяч євро. Актор брав участь у "зіркових" лотах, благодійних тренуваннях, а також безпосередньо був присутній на зустрічах з акторами серіалу "Спіймати Кайдаша" у Києві та Львові.

Редакція Кіно 24 завітала на вечір з "Кайдашами" 6 жовтня у місті Лева і поговорила з Тарасом Цимбалюком. У межах проєкту "Інтерв’ю24" він розповів, чи вдалося зібрати 50 тисяч євро, як почувається під час війни, якими є стосунки з колишньою дружиною. Актор поділився думками щодо "лагідної" українізації, а також, яким буде наше кіно після перемоги. Чи буде другий сезон "Спіймати Кайдаша", і чи їздив Цимбалюк на дозйомки 4 сезону "Кріпосної" в Польщу, – читайте далі.

Інтерв’ю з Тарасом Цимбалюком

Тарас Цимбалюк народився у місті Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Здобув освіту у Києві, де поєднував навчання з роботою в театрах. Вперше на екранах з'явився у 2011 році, коли зіграв другорядну роль у містичному серіалі "Щоденники темного". Тарас добре відомий глядачам за образами коваля Назара у серіалі "Кріпосна", Карпа у "Спіймати Кайдаша", Андрія у "Каві за Кардамоном" та Івана Чорноуса у фільмі "Чорний ворон".

Цікава історія з Карпом. Ми шукали брутального, самовпевненого сільського мачо, але все, кого ми розглядали, – були не з нашого кіно. Я хотіла, щоб зайшов актор з чоловічою енергетикою, щоб мене до стіни прибило. І коли зайшов Тарас Цимбалюк, саме це і сталося,

– говорила про Тараса шоуранерка серіалу Наталка Ворожбит.

Яка мета зустрічей з акторами

Привіт, Тарасе. Рада вас бачити. Ці зустрічі з акторами – дуже крута ініціатива. Чия це ідея?

Привіт, мені також приємно, навзаєм. Це наша ідея. Кілька місяців тому ми з акторами об’єдналися і мали на меті зібрати кошти на 5 карет швидкої допомоги. Зараз ми вже на фінальній стадії. Спочатку розігрували різні речі зі знімальних майданчиків, а потім зрозуміли, що людям було б цікаво нас побачити наживо – просто тоді, коли ми об’єднуємося разом з героями серіалу. І один з них – це "Спіймати Кайдаша". Така зустріч вже була у Києві. Був запит зі Львова, і ось ми сьогодні тут.

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Так, "Сніданок з Кайдашами" був у Києві, тепер ви на вечері у Львові, куди на обід? В яких містах України ще плануєте?

(Сміється) Я не знаю, ми тут декілька днів ще побудемо. Нам це місто дуже подобається.

Ви раніше були у Львові?

Так, я багато разів був у Львові. Ми тут знімали "Каву з кардамоном". І взагалі, був час, що я тут жив місяцями. Дуже гарне місто.

"Спіймати Кайдаша", напевне, побачив кожний другий українець. Чи можете сказати, що роль Карпа – була однією з найуспішніших чи найпопулярніших у вашій кар’єрі?

Так, звісно.

Зустріч з акторами "Спіймати Кайдаша" у Львові / Фото andrianaaphoto

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Для чого Цимбалюк знімався у російськомовних серіалах

У серіалі у вас був герой, який, як виявилося наприкінці, мав проросійські погляди на відміну від свого кіношного брата Лавріна. Скажіть, а ви у житті завжди були патріотом чи спокійно сприймали цю "дружбу братніх народів" до війни?

У мене тато – націоналіст. Я з дитинства все це чую. З різних векторів він заходив, щоб мені розповісти історію, тому я не скажу, що я був не патріотом, але я не сприймав це все настільки серйозно. Мабуть, через свою професію. Тому, що, коли я переїхав у Київ, в мене була мрія зніматися в російськомовних серіалах, бо більше нічого не знімалося. Моя свідомість була далека до бездоганної через те, що у мене була мрія стати актором. Розкритися в чомусь українському – це один шанс із мільйона.

Тому я знімався в російських серіалах, я їздив у Москву, я знімався у кліпі групи "Ленинград". Навіть напередодні війни я знімався у російському серіалі з Настею Цимбалару, з Ксенією Мішиною, з Антоном Батирєвим.

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Ви мріяли про кар’єру у Москві?

Так, я мрія про кар’єру у Москві, звичайно. До 2014 року. Мріяв, як більшість акторів. Все зробили для того, що там (у Росії, – 24 канал) кіноіндустрія була набагато кращою. Коли я ще навчався, вона була в рази сильніша за нашу. Мені хотілося проявити себе у місті, де все набагато розвинутіше. Тому, звісно, у мене була така ідея в університеті.

Зі всіма російськими колегами ви розірвали стосунки після війни?

Звичайно. Я не те, що розірвав, я всім написав, я навіть хотів з ними зустрітися, поговорити, дзвонив їм. Але вони настільки по-дибільному почали себе поводити, що з ними було нереально вести якийсь діалог. Люди, з якими я спілкувався понад 10 років, з 2013 року, які тут фактично жили, коли почалась війна, вони сказали, що ми бандерівці, що у нас тут пропаганда, фейки й так далі.

Тарас Цимбалюк в інтерв’ю для 24 каналу / Фото Уляни Журби, 24 канал

Так, спочатку намагаєшся щось донести, а потім розумієш, що сенсу немає, просто ігноруєш. Так було у багатьох українців.

Так-так! Просто заблокували й все, ніякого спілкування.

Чи вважає Цимбалюк Паніна хорошим росіянином

Як ви ставитеся до тих росіян, які не живуть в Росії й засуджують дії Путіна? Наприклад, Панін, який постійно постить відео, обзиваючи їх і критикуючи режим?

Я не можу їх називати хорошими росіянами. Це абсолютно нормальна поведінка. Якщо людина виїжджає з Росії, бо там піз*єцова влада, то це нормально. Це не хороший росіянин, це людина, яка просто адекватна. Так повинно бути. Я не можу дати оцінку. Це те саме, якщо людина бачить, що впала бабуся, вона підійшла і підняла, допомогла. Я ж не скажу, що "ти красавчик, ти молодець". Так просто повинно бути та й все.

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Чи буде другий сезон "Спіймати Кайдаша"

Зрозуміло, що "Нечуй-Левицький вже нічого не напише", як говорила Тоня Хижняк, Мотря з серіалу, але чи хотіли б продовження історії?

Особисто я – так. Наша історія далека від Нечуя-Левицького, він дав тільки якусь основу. Проте наша шоураненка Наталка Ворожбит вважає цю історію самодостатньою і каже, що, якщо її писати, це можна робити безмірно, тому що це особисте життя якоїсь сім’ї. І воно триває до самої смерті. Тут справді можна писати й писати, тому, якщо є якась історія, яка має популярність, яка "зайшла", мабуть, на цьому варто зупинитися. Щось в цьому є. Я дуже не люблю, коли класні якісь історії стають попсовими, втрачають рейтинг, шарм. Якщо не спала на думку якась дуже крута ідея, яка буде тотально відрізняти другий сезон від першого, то, мабуть, треба зупинитися.

"Спіймати Кайдаша": дивіться 1 серію онлайн

Комедійний серіал "Спіймати Кайдаша" став адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

Щодо "Кріпосної"... Ви їздили на дозйомки у Польщу разом з Наталкою Денисенко?

Я знявся ще до війни, а інші ще їздили, так, чотири дні знімали. Вони звідти викинули російських акторів і здублювали все українською мовою.

Ви підтримуєте цю ідею з російськими акторами щодо "Кріпосної"? Чи може варто було взагалі відмовитися від 4 сезону "Кріпосної"? Чи відомо, коли буде прем’єра?

Зараз я б не підтримав "Кріпосну" з російськими акторами. Але до війни для мене це було абсолютно нормально, так як і для більшості, як для нас усіх. Я справді вважаю, що від 4 сезону "Кріпосної" варто відмовитися. Мені не відомо, коли серіал буде.

Чи спілкуєтеся зараз з акторами, які в ЗСУ?

Нещодавно грав футбол з Володимиром Ращуком. Сергій Журавльов наш також в ЗСУ. З ними спілкуюся, так.

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Чому Цимбалюк вирішив волонтерити

Після 24 лютого ви почали не тільки закликати українців відмовлятися від всього російського та розривати зв’язки з росіянами, а й активно волонтерити. Розкажіть саме про волонтерство.

Я приїхав в Корсунь, привіз туди свою колишню дружину, племінників, і зателефонував пацанам, спитав, чи потрібен я в теробороні. Але, слава Богу, наша тероборона просто стоїть дотепер, і вона, по суті, там не потрібна. Оскільки в мене немає військової кафедри, я не служив, то почав використовувати свій медіапростір і популярність, і почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатись до людей, відповідати на їхні запити й потреби.

Тарас Цимбалюк в інтерв’ю для 24 каналу / Фото Уляни Журби, 24 канал

Якою має бути українізація

Тішить, що зараз шоубізнес намагається українізуватися. Однак, ви виступаєте проти примусового нав’язування людям необхідності спілкуватися українською мовою. Поясніть свою позицію.

Звичайно, примусово нічого не буде. У нас був "совок". Тут стільки років робилося все для того, щоб все стало русифіковане, залучали пропаганду, все на світі. Війна почалась через регіони, де дуже низька свідомість. У мене колишні родичі з Маріуполя. Якщо з ними сідаєш спілкуватися, вони дуже агресивні. Якщо ти починаєш їм нав’язувати "говори українською мовою", вони не реагують позитивно. Це точно не вихід. Ти можеш подати людині приклад, пояснити, чому ти так робиш, якщо вона захоче і вона адекватна, то рано чи пізно, перейде на українську.

Але я не розумію людей, які чують російську мову і вони, не розібравшись, зразу починають якийсь хейт. Звідки ти знаєш, може, це дівчина, яка приїхала з Миколаєва, яка все життя розмовляла російською мовою… Може вона для цієї України робить набагато більше зараз? Я не бачу сенсу всіх хейтити за мову і так далі. Дуже легко судити, коли ти з центральної чи західної України, коли важко зрозуміти, чому людина все життя на Донбасі розмовляє російською мовою.

Чи був зв’язок з вашою тещею? Їй вдалося виїхати з Маріуполя? Де вона зараз?

Так, вона вже туди навіть повернулась.

Сам ви з Черкаської області, хтось ще з вашої родини та близьких є в окупації?

Ні, вже нікого немає.

Тарас Цимбалюк в інтерв’ю для 24 каналу / Фото Уляни Журби, 24 канал

Якими є стосунки з колишньою дружиною

Які у вас стосунки з ексдружиною зараз? Ви вже офіційно розлучилися?

Ми офіційно ще досі не розлучені. ми просто роз’їхалися 5 місяців назад. Але маємо розвестись найближчим часом. Зараз ми спілкуємося, ніхто не закриває ніякі двері, ніхто не блокує нікого. Такого немає, слава Богу.

Зміна іміджу пов’язана зі змінами у вашому житті після 24 лютого? Чи ви це вже хотіли зробити давніше, але не дозволяли контракти?

Я постригся, але річ у тім, що я так ходив 4 роки тому. Я запускав волосся спеціально для проєкту "Кава з кардамоном". Мені сказали: "Чувак, ми хочемо бачити тебе таким от батюшкою, давай заростай".

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Що Цимбалюк думає про грузинів та Собчак

Ваші батьки та сестра зараз живуть у Грузії. Що вони розказують, як грузини ставляться до України?

Прекрасно. Вони толерантні, вони дуже нас підтримують. Вони ставлять росіян на місце, які поводяться як свині. Вони крутий народ взагалі. Грузини мені дуже подобаються. Я був у Грузії – мені ця країна ментально дуже близька.

Нещодавно в "Зе Інтерв'юері" побачила доволі цікавий фрагмент з інтерв’ю з так званою ліберальною Собчак. У Грузії виявляється є бар, де усім росіянам потрібно при вході заповнити анкету і відповісти на питання: "Чи голосували за Путіна", чи "розумієте, що Росія – держава-агресорка", і там також є рядок, в якому потрібно поставити прапорець біля гасла "Слава Україні" на знак підтримки України. Грузинам ми за, звісно, це вельми вдячні. Бачили?

Так-так. Собчак для мене закінчилась, коли вона балотувалася на виборах і всі топили за неї, як людину, яка проти Кремля, а тоді виявилося, що це просто підстилка Путіна. Вона стала якоюсь третьою стороною… Я раніше її цінував за якийсь розум, за гумор, за відкритість, потім зрозумів, що це дуже дивна тіньова фігура. Тому я настільки розчарований, що вона осоромилася перед цим кльовим чуваком, який її поставив на місце двома реченнями.

Тарас Цимбалюк в інтерв’ю для 24 каналу / Фото Уляни Журби, 24 канал

Що вам зараз найбільше підіймає настрій?

Можу сказати, що найбільше псують його обстріли України. Взагалі-то я не можу сказати, що у мене буває якийсь піднесений настрій. Він або середній, або ху*овий.

"Емігранти" 15 жовтня у Львові – чому варто піти на виставу

У серпні ви презентували благодійну антрепризу "Емігранти" з Євгеном Олійником. Вже була прем’єра у двох містах, 15 жовтня буде зокрема у Львові. Відомо, що це ваш перший вихід на театральну сцену вперше на 12 років. Про що розповідають "Емігранти". Можете запросити читачів на виставу.

15 жовтня ми зіграємо у Львові "Емігранти". Це за мотивами Морожика, класика. Ми це переробили, адаптували під сьогодення, під наші якісь там сучасні перипетії. Це історія двох чоловіків-поляків, які не за своєю волею опинилися в Німеччині. Вони живуть у брудному підвалі, але вони настільки різні, полярні, що один став експериментом іншого. Там переплітаються дуже багато різних сюжетів і подій.

Коли ти з людиною закриваєшся на декілька років, навіть з чужою, то потім ви назавжди стаєте дуже близькими людьми, щоб ви не робили, хоч будете вбивати одне одного, однаково.

Тарас Цимбалюк та Євген Олійник буде 15 жовтня у Львові з виставою "Емігранти" / Фото з інстаграму актора

Нещодавно Ксенія Мішина натякала, що матиме роль у якомусь проєкті, так само Наталка Денисенко. Чи пропонували вам участь у проєктах у 2022 році?

У 2022 році я навряд чи буду ще десь зніматися. Є розмова щодо 2023 року, але це все ефемерно, тому що ми не знаємо, якою буде воєнна ситуація в Україні. Важко відповісти.

А що з проєктом "Кривава нафта"?

Я тільки озвучив трейлер. Але цьому проєкту дали зараз поштовх, але що з ним буде далі – я не можу сказати, я не в курсі.

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Чимало зірок скаржаться на нестабільне фінансове становище, адже кіноіндустрія, можна сказати, стоїть. На що ви живете під час війни?

Так, всі скаржаться на фінансове становище. Я зокрема. Живу на свої заощадження.

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Яким Тарас бачить українське кіно після перемоги

Що наша перемога означатиме для українського кіно?

Якщо ми правильно використаємо це, це дасть величезний поштовх. У 2014 році все те саме було. Я пам’ятаю навіть, що їздили люди й зупиняли за російськомовні зйомки. Але потім 2016 рік, а тоді за якийсь рік на Донбасі вбили взагалі двоє людей і всі настільки розслабилися, що російських серіалів стали знімати ще більше, ніж було. Цих всіх акторів-пі*ерів стало більше сюди приїжджати. І почали почувати себе у нас "по-домашнему".

Тому я дуже хочу, щоб ця страшна сторінка нашої історії зробила такий чіткий екватор, що "рібята, ну тут вже не можна ніяк відступати".

Тарас Цимбалюк у серіалі "Кріпосна" / Фото з інстаграму актора

Саме зараз так і здається, що інакше вже ніяк.

Так, тому що масштабна війна триває.

Чи побачимо ми російських акторів після війни чи може вони вже зараз просочуються до нас?

Зараз я мало в це вірю і сподіваюся, що цього не буде. Але мені подобається наступне: дуже багато всесвітньовідомих режисерів, продюсерів хоча б знають на карті, де розташована Україна. І у нас в кожному разі будуть якісь колаборації. І це круто.

Ну вони вже є.

Та, наші актори, наші департаменти будуть мати якийсь досвід та можливості, яких у нас раніше не було. Це круто.

Netflix нещодавно запустив гранти для багатьох нових проєктів.

Звичайно, це вже величезний плюс.

Дякую за розмову.

І вам!

Тарас Цимбалюк в інтерв’ю для 24 каналу / Фото Уляни Журби, 24 канал

Ми продовжуємо боротися з ворогом на інформаційному фронті. Це роблять і наші українські зірки: Тарас Цимбалюк, Настя Цимбалару, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Наталка Денисенко та інші. Кожного дня ми наближаємо нашу з вами перемогу!