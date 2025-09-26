Такі стрічки змушують замислитися над життям і залишаються у серцях людей надовго. Кіно 24 з посиланням на американський журнал Rolling Stone розповідає детальніше про найкращі фільми XXI століття, які варті вашого перегляду.

Які найкращі фільми XXI століття?

"12 років рабства" (2013)

Вільний темношкірий музикант Соломон Нортап стає жертвою обману й потрапляє у рабство. Відтоді його життя перетворюється на справжнє пекло. Соломону доводиться важко працювати й терпіти знущання та приниження від своїх господарів. Попри все, чоловік не втрачає надії повернутися на волю й побачити сім'ю.

"12 років рабства": дивіться трейлер онлайн

"Пастка" (2017)

Афроамериканський фотограф Кріс вирушає на знайомство з родиною своєї білошкірої дівчини Роуз. Спочатку її батьки здаються гостинними, але з часом хлопець починає помічати тривожні деталі. Виявляється, що родина приховує моторошний секрет, через який Крісу доведеться боротися за власне життя.

"Пастка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Паразити"

Родина Кімів живе в злиднях у напівпідвальному помешканні. Однак все змінюється, коли сину вдається влаштуватися репетитором у багатій сім'ї Паків. Там він переконує хазяйку дому взяти на роботу ще своїх рідних, представивши їх професіоналами певних галузей. Тепер родині доводиться грати певну роль, щоб не бути викритими.

"Паразити": дивіться трейлер фільму онлайн

"Оппенгеймер"

Блискучий фізик Роберт Оппенгеймер очолює секретний науковий проєкт, який може змінити хід історії. Разом із командою він доводить свої ідеї до реальності, але наслідки його відкриття виявляються непередбачуваними. Оппенгеймеру вдається провести успішні випробування першої у світі ядерної бомби, але він усвідомлює, що його геніальність може призвести як до порятунку, так і до загибелі.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Минулі життя"

Нора та Хе Сон були близькими друзями в дитинстві. Втім, дівчині довелося емігрувати з Кореї до Канади разом з батьками, тож спілкування припинилося. Через 12 років головні герої несподівано відновлюють зв'язок, але ненадовго. Згодом настає момент, коли їхні шляхи знову перетинаються вже у дорослому житті, змушуючи замислитися над почуттями, які не зникли з часом.

"Минулі життя": дивіться трейлер фільму онлайн

