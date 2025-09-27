На Netflix є добірка історій, які триматимуть у напрузі з першої хвилини. Кіно 24 зібрав для вас найкращі фільми жахів, які настільки моторошні, що їх краще не дивитися на самоті.

Добірка найстрашніших горорів на Netflix

"Воно" (2014)

Після випадкового роману Джей дізнається, що на неї накладено жахливе прокляття. Тепер її переслідує невидима сутність, яка може з'явитися в будь-якій формі. Від цієї істоти неможливо втекти, але є спосіб врятуватися – варто лише передати прокляття іншому. Втім, чи встигне це зробити Джей, поки не стало занадто пізно?

"Воно": дивіться трейлер фільму онлайн

"Гра Джеральда" (2017)

Щоб подолати усі труднощі, подружжя Джеральда і Джессі вирушає на відпочинок. Однак звичайна поїздка перетворюється на пастку, адже в один момент чоловік несподівано помирає. Джессі залишається прикутою наручниками до ліжка в ізольованому будинку і не знає, що їй робити далі. Її свідомість поступово затьмарюють галюцинації й спогади з минулого. Однак найбільший жах чекає на неї в темряві кімнати.

"Гра Джеральда": дивіться трейлер фільму онлайн

"Нянька" (2017)

У центрі сюжету – студент Коул, якого вкотре залишили вдома з його улюбленою нянею, в яку він давно закоханий. Випадково хлопець дізнається, що його доглядачка разом із компанією друзів належить до сатанинського культу. У цей момент рідний будинок перетворюється на пастку, а дитячі ігри – на боротьбу за виживання.

"Нянька": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ніхто не піде живим" (2021)

Сюжет фільму розгортається навколо молодої емігрантки з Мексики. Вона переїжджає до старого будинку в Клівленді в пошуках нового життя. Однак її постійно турбують дивні сни й жахливі видіння, а через деякий час дівчина починає чути таємничі звуки зі стін. Згодом вона розуміє, що цей будинок приховує криваву історію і втекти звідси неможливо без зустрічі з тим, що ховається в темряві.

"Ніхто не піде живим": дивіться трейлер фільму онлайн

