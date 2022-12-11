Найпопулярніші фільми 2022 року, про які говорив увесь світ
У 2022 році вийшло чимало цікавих картин, яких встигли полюбили у всьому світі. Редакція Кіно 24 традиційно підбила підсумки й назвала нові фільми, про які говорили найбільше.
До списку увійшли стрічки, які найбільше зібрали коштів у кінотеатральному прокаті та стали цікавими серед глядачів. В добірці – "Топ Ґан: Меверік", "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля", "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" та інші.
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Найпопулярніші фільми 2022 року
Топ Ґан: Меверік
У 2022 році "Топ Ґан: Меверік" перетнув позначку у мільярд доларів у світовому прокаті (без показу в Росії та Китаї) лише за місяць часу. Таким чином, стрічка стала найкасовішою у кар’єрі Тома Круза.
Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка.
"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер онлайн
Світ Юрського періоду 3: Домініон
Цього року також були вражені фанати науково-фантастичного світу. "Світ Юрського періоду 3: Домініон" з Крісом Праттом у головній ролі розповів про нову главу з життя динозаврів у 21 столітті. За сюжетом, давні ящери й сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі та з часом це призводить до фатальних наслідків.
Цей фільм – це наче 2 години безперервного феєрверка. Одного дня я сповна усвідомлю, що ця історія була однією з найбільших глав мого життя,
– сказав Крім Пратт в інтерв’ю 24 каналу.
"Світ Юрського періоду 3: Домініон": дивіться трейлер онлайн
Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля
Двадцять сьомий фільм кінематографічного всесвіту Marvel став першою стрічкою жахів у ньому. Події відбуваються після "Месників: Завершення" і доктор Стрендж продовжує досліджувати камінь часу.
"Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля": дивіться трейлер онлайн
Бетмен
Фільм розповідає про події, що відбуваються у перший рік появи Бетмена.
Для Брюса Вейна це непростий час: він втрачає контроль, щоночі одягає костюм і майже не спить,
– розповів Роберт Паттінсон
"Бетмен": дивіться трейлер онлайн
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Тор: Кохання та грім
Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійшла до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуваються після вирішальної битви з Таносом. В одному коментарі режисер Джеймс Ганн зізнався, що сюжет "Тор: Кохання і грім" зберіг найдраматичнішу частину коміксів про супергероя. Мова йшла про онкохворобу Джейн, яка змусить Тора робити все, аби врятувати дівчині життя.
"Тор: Кохання та грім": дивіться трейлер онлайн
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
"Чорна пантера" стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани в лютому 2018 року, зруйнувавши голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Однак, 28 серпня помер головний герой стрічки Чедвік Боузман. Тож у 2022 році ця стрічка стала однією з найочікуваніших.
"Чорна Пантера: Ваканда назавжди": дивіться трейлер онлайн
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора
Фанатам історій про Гаррі Поттера показали молодого Рубеуса Геґріда. Окрім цього, у стрічці з'явився Том Редл, який ще не встиг стати Волан-де-Мортом.
"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": дивіться трейлер онлайн
Uncharted: Незвідане
Це екранізація серії ігор Uncharted студії Naughty Dog із Томом Голландом та Марком Волберґом. У фільмі нам показали, як до рук Нейтана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Згодом головний герой захоче віднайти скарб, однак, на його шляху трапляється багато несподіванок і перешкод.
"Uncharted: Незвідане": дивіться трейлер
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Чорний Адам
Прихильники супергеройських фільмів DC також отримали свою дозу екшена! У фільмі наголошується на тому, що 5 тисяч років тому Кандак був плавальним котлом культур, багатства, сили й магії. "Однак у більшості з нас нічого не було через ланцюги на шиї. В Кандаку не було героя – замість цього вони отримали мене. Я зробив те, що потрібно було зробити, і вони посадили мене за це в тюрму. Зараз, 5 тисяч років потому, я вільний і я вам даю слово – більше мене не зупинити", – говорив виконавець головної ролі Двейн Джонсон.
"Чорний Адам": дивіться трейлер також
Все завжди і водночас
Цей фільм дає зрозуміти, що ви можете бути будь-ким, бо в мультивсесвіті існує чимало ваших Варіантів. Евелін, відома акторка, талановитий шеф-кухар, оперна діва або майстер бойових мистецтв, також має тисячі версій себе. Кажуть, що таким чином можна врятувати світ, але як розібратися з власними податками?
"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн
Більше найпопулярніших фільмів 2022 року
- "Елвіс" – фільм розповідає про злети та падіння легендарного Елвіса Преслі. Головну роль зіграв Остін Батлер, який вразив неймовірною схожістю з артистом.
- "Дорога до НБА" – у головній ролі знявся Адам Сендлер, який зіграв скаута НБА. За сюжетом він виявляє в Іспанії недосвідченого, але талановитого гравця і намагається підготувати його до драфту НБА.
- "Швидкісний поїзд" – ефектний екшн за сюжетом якого група найманих вбивць опиняються в одному поїзді з однією і тією ж самою місією. Тож щоб досягти успіху, їм доведеться зупинити один одного. Головні ролі зіграли Бред Пітт, Сандра Буллок та Аарон Тейлор-Джонсон.
- "Нестерпна тяжкість величезного таланту" – про акторську кар'єру Ніколаса Кейджа.
- "Загублене місто" – за сюжетом ексцентрична письменниця (Сандра Буллок) відправиться в промотур свого бестселера разом із моделлю з обкладинки своєї книги (Ченнінг Татум).
- "Квиток до раю" – четверта спільна робота акторів Джулії Робертс і Джорджа Клуні. За сюжетом, подружжя таємно переїжджає на тропічний острів і намагається завадити своїй дочці вийти заміж.
- "Морбіус" – про вченого чоловіка, лауреата Нобелівської премії, який страждає від смертельної хвороби крові.
- "Смерть на Нілі" – сюжет фільму ґрунтується на однойменному романі Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро. У центрі подій – єгипетський шикарний відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава, який згодом перетворюється на страхітливий пошук убивці.
- "Варяг" – справжній екшен з жагою до помсти, силою, волею та справжньою боротьбою. І все це – у часи Середньовіччя. Роберт Еґґерс написав сценарій спільно з ісландським письменником Сйоном Сігурдссоном. Головну роль виконала Аня Тейлор-Джой.
- "Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення до Гоґвортсу" – спецепізод, який присвячений ювілею саги.
- "Королева-воїн" – сюжет фільму ґрунтується на реальних подіях, які відбувалися в африканському королівстві Дагомея. Стрічка про справжню мужність жінок та незалежність. Події у картині відбуваються у 18 – 19 століттях. Головну роль у фільмі зіграла знаменита актриса Віола Девіс.